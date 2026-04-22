Phong cách chuẩn "bạn gái nhà bên" của "Đại phi Perfect Crown" Gong Seung Yeon

Những ngày gần đây, Perfect Crown đang trở thành "chiến mã" của màn ảnh Hàn khi liên tục ghi nhận thành tích ấn tượng. Theo Nielsen Korea, tập 4 của bộ phim đạt tỷ suất người xem trung bình 11,1% trên toàn quốc, dẫn đầu khung giờ phát sóng. Thành tích này không chỉ giúp Perfect Crown tự phá kỷ lục của chính mình mà còn vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách những bộ phim truyền hình có rating cao nhất năm 2026.
Song song với thành công đó, một cái tên cũng bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả là Gong Seung Yeon. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng nữ diễn viên vẫn ghi dấu ấn nhờ thần thái cuốn hút và nét đẹp sắc sảo trong vai Đại phi, đứng sau nhiều toan tính và xung đột trong cung.
Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng trên màn ảnh, ngoài đời, Gong Seung Yeon lại ghi điểm với phong cách gần gũi và trẻ trung hơn hẳn. Thông qua trang cá nhân trên Instagram, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị từ những buổi dạo phố, cà phê đến loạt ảnh selfie nhẹ nhàng mang đậm vibe "cô gái nhà bên".
Nữ diễn viên gây thương nhớ với phong cách thời trang đa dạng, khi thì diện áo khoác dài mix cùng jeans đơn giản, lúc lại trẻ trung, nhẹ nhàng với váy ngắn hay các set đồ trắng tối giản. Trong những bức ảnh của mình, không cần tạo dáng cầu kỳ, chính sự tự nhiên cùng đường nét gương mặt thanh tú đã giúp Gong Seung Yeon ghi điểm tuyệt đối.
Bên cạnh đó, những đoạn video ngắn mà Gong Seung Yeon chia sẻ cũng mang lại cảm giác cực kỳ "chill" cho người xem. Không cần filter cầu kỳ hay kịch bản phức tạp, chỉ vài khoảnh khắc giản đơn, nhưng lại toát lên sự gần gũi khiến người hâm mộ có cảm giác như đang theo dõi cuộc sống của một "cô bạn nhà bên".
Em gái của cô - Jeong Yeon (TWICE) và chính Seung Yeon cũng không ít lần chia sẻ bản thân có tính cách "khá trầm". Nhưng khi ở cạnh người thân, "cốt ruột", khán giả sẽ thấy cô vô tư, dễ cười, hay đùa giỡn. Fan gặp Seung Yeon ngoài đời cũng "đổ gục" bởi sự nhẹ nhàng, dịu dàng của cô.
Gong Seung Yeon có diễn xuất tốt, có ngoại hình sáng, nhưng chưa thực sự bật lên "hàng top". Hiệu ứng bùng nổ ngoài mong đợi với Perfect Crown dù chỉ là vai phụ được kỳ vọng sẽ giúp danh tiếng Seung Yeon vững chắc hơn, được khán giả biết đến rộng hơn.
Khán giả khen ngợi diễn xuất của Gong Seung Yeon trong Perfect Crown và thiết lập nhân vật của cô