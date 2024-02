Phần thuyết trình Dự án nhân ái chạm đến trái tim của Hoa hậu Mai Phương tại Miss World

HHT - Hoa hậu Mai Phương đã hoàn thành phần thi phụ Beauty With A Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả), hay còn gọi là phần thi Hoa hậu Nhân ái. Nàng hậu đã có một màn thuyết trình cực kỳ xuất sắc, chạm đến trái tim người hâm mộ.

Nếu nói về độ khốc liệt trong các cuộc thi nhan sắc quốc tế, Miss World chắc chắn là cuộc thi khốc liệt nhất. Tại Miss World, các thí sinh không chỉ đơn giản đến để tranh tài về nhan sắc mà còn về rất nhiều khía cạnh khác, như học thức, khả năng truyền thông, và đặc biệt là cách sử dụng sắc đẹp cho mục đích thiện nguyện, cho các hoạt động cộng đồng, hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn.

Chính vì lẽ đó, BTC cuộc thi Miss World, cũng như fan nhan sắc quốc tế thường gọi đây là Lễ hội nhan sắc lớn nhất hành tinh, chứ không phải là một đấu trường nhan sắc. Năm nay, Miss World được tổ chức tại Ấn Độ, và là mùa giải lần thứ 71 trong lịch sử cuộc thi.

Chủ đề cho các phần thi đối đầu, các dự án nhân ái xoay quanh các vấn đề được Hội nghị Thượng đỉnh G20 đưa ra: An ninh lương thực, thay đổi khí hậu, các mục tiêu phát triển bền vững, chăm sóc sức khỏe, thời kỳ quá độ của kỹ thuật số và nữ quyền, nội dung chính được yêu cầu bám sát slogan One Planet, One Family, One Future (tạm dịch: Một Hành tinh, Một Gia đình, Một Tương lai).

Ngày 21/2, Hoa hậu Mai Phương cùng 117 thí sinh đã chính thức bước vào phần thi phụ Beauty With A Purpose (Sắc đẹp vì mục đích cao cả), hay còn gọi là phần thi Hoa hậu Nhân ái. Không phụ lòng người hâm mộ, đại diện Việt Nam đã có một màn thuyết trình cực kỳ xuất sắc với phát âm tiếng Anh trôi chảy, nội dung xúc động, chạm đến trái tim khán giả.

Trong bài thuyết trình, Hoa hậu Mai Phương đã gửi lời cảm ơn đến bà và mẹ của mình vì đã cho cô thấy được sự kỳ diệu của lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục trong việc hình thành con trẻ. Đó cũng là một trong những động lực rất lớn để Hoa hậu Mai Phương hướng những dự án của minh đến giáo dục và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em.

Bên cạnh đó, nàng hậu nhấn mạnh được điểm sáng của dự án Yako by Mai Phuong là nguồn tài chính tự chủ để có thể thực hiện nhiều hơn những dự án nhân ái khác. Hoa hậu Mai Phương cho biết thương hiệu của cô đã bán ra hơn 5000 áo và chi 23.000 đôla Mỹ (khoảng 565 triệu đồng) cho rất nhiều chương trình thiện nguyện trên khắp Việt Nam.

Mặc dù nếu xét về sắc vóc, Hoa hậu Mai Phương rất khó vượt qua dàn thí sinh vô cùng xinh đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Nhưng xét về dự án nhân ái, cũng như cách cư xử thân thiện, hòa đồng, gần gũi, nàng hậu chắc chắn là một trong những thí sinh nổi bật nhất. Khán giả có thể theo dõi các bài viết hằng ngày của Hoa hậu Mai Phương trên trang web theo đường link này.