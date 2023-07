Phim Hàn tháng 7: Mỹ nam Jung Hae In là tâm điểm với bom tấn “D.P.” mùa 2

HHT - Hàng loạt phim Hàn mới hấp dẫn vừa lên sóng tháng 6. Nhưng điều đó không đồng nghĩa phim Hàn tháng 7 “kém nhiệt”, ngược lại mùa Hè của các mọt phim sẽ nóng hơn bao giờ hết với sự trở lại của hai "bom tấn".

Not Others (17/7)

Được chuyển thể từ webtoon khá được yêu thích, Not Others hứa hẹn là một bộ phim truyền hình đời thường, gần gũi nhưng vẫn rất lôi cuốn. Chuyện phim kể về một gia đình gồm hai mẹ con, người mẹ Eun Mi (Jeon Hye Jin) là một nhà vật lý trị liệu và là một người mẹ đơn thân, con gái bà là Jin Hee (Choi Sooyoung) là một cảnh sát tuần tra có tính cách lạnh lùng.

Sống chung nhà, mẹ và con gái trong Not Others thường xuyên xung đột, từ chuyện to đến chuyện bé như “lông gà vỏ tỏi”. Thế nhưng đằng sau những cuộc cãi vã, khán giả sẽ nhận thấy được sự quan tâm và yêu thương mà người kia dành cho đối phương, và hiểu được lý do vì sao nhìn từ bên ngoài họ có vẻ bất hòa nhưng kỳ thực mối quan hệ của họ rất bền chặt.

Bộ phim có sự tham gia của “Chân dài SNSD” Sooyoung vào vai cô con gái. Ngoài ra, sự chú ý của khán giả cũng đã “va phải” một gương mặt quen thuộc - “đầu gấu mù màu” Park Sung Hoon của The Glory, trong phim này anh đã “hoàn lương”. Not Others sẽ lên sóng tập đầu tiên vào 17/7.

Longing For You (26/7)

Tựa đề nghe lãng mạn, nhưng Longing For You là một bộ phim truyền hình có đề tài kịch tính của Hàn Quốc. Bộ phim theo chân thám tử Oh Jin Sang (Na In Woo) truy dấu và tìm cách trả thù những kẻ đã sát hại em trai mình.

Câu chuyện của Longing For You bắt đầu khi thị trấn vốn yên bình nơi Oh Jin Sang sống xảy ra án mạng, nghi phạm không phải ai khác chính là em trai của anh. Oh Jin Sang đã gia nhập đội điều tra, tìm ra được chân tướng, xóa bỏ lời buộc tội với em trai mình. Nhưng đột ngột, em trai anh bị ai đó sát hại. Oh Jin Sang bắt đầu truy đuổi tên tội phạm thực sự và đối mặt với bí mật của gia đình mình.

Longing For You hẹn gặp khán giả trên màn ảnh nhỏ vào 26/7.

D.P. 2 (28/7)

Mùa 1 D.P. (Truy Bắt Lính Đào Ngũ) lên sóng hai năm trước đã gây sốt không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lan sang nhiều quốc gia khác. Bộ phim có nội dung kịch tính, các cảnh hành động đẹp mắt và bộ đôi diễn viên Jung Hae In - Koo Kyo Hwan vô cùng ăn ý.

Nội dung của D.P. mùa 2 đề cập đến hậu quả của những sự kiện gây sốc đã xảy ra trong tập cuối của mùa 1. Giờ đây, Jun Ho (Jung Hae In) phải đưa ra quyết định thay đổi cuộc đời và cả sự sống còn của mình. Trước đây, anh là kẻ săn đuổi những người lính đào ngũ, nhưng giờ đây anh trở thành kẻ bị săn đuổi khi là lính đào ngũ.

D.P. mùa 2 được công chiếu trên toàn thế giới thông qua Netflix vào 28/7.

The Uncanny Counter: Counter Punch (29/7)

Cuối cùng thì biệt đội nấu mỳ và săn quỷ trong The Uncanny Counter (Nghệ Thuật Săn Quỷ và Nấu Mì) đã trở lại với mùa 2. Nhân vật chính vẫn là các nhân viên của một tiệm mì siêu nổi tiếng, nhưng nhiệm vụ của họ không phải là tăng doanh thu cho quán mì mà là truy bắt những linh hồn xấu xa ngụy trang, ẩn nấp giữa con người.

The Uncanny Counter: Counter Punch đánh dấu sự trở lại và lợi hại hơn của nhóm "nấu mì", khi giờ đây họ đã gia tăng sức mạnh và bổ sung thêm thành viên. Thế nhưng kẻ thù của nhóm cũng không chịu ngồi yên khi xuất hiện những con quỷ mới với sức mạnh được tăng cường và tàn ác hơn mùa 1. Những trận chiến máu lửa và đẹp mắt hứa hẹn sẽ xảy ra, mang đến những thước phim mãn nhãn.

Dàn diễn viên chính của mùa 1 sẽ trở lại chiến đấu một lần nữa. Bên cạnh đó, The Uncanny Counter mùa 2 càng thêm tăng nhiệt khi bổ sung những diễn viên mới, tất cả đều là các gương mặt được yêu thích: Yoo In Soo (All of Us Are Dead, Alchemy of Souls, The Good Bad Mother), Kang Ki Young (Nữ Luật Sư Kỳ Lạ Woo Young Woo), Kim Hieora (The Glory).

My Lovely Liar (31/7)

Ngay từ khi mới công bố dự án, My Lovely Liar đã gây chú ý, đặc biệt với các bạn khán giả trẻ bởi bộ đôi diễn viên “gấp đôi visual”. Sau 2 năm kể từ Sông Đón Trăng Lên, nữ diễn viên Kim So Hyun mới quay trở lại với phim truyền hình. Vừa ghi dấu ấn với Alchemy of Souls (Hoàn Hồn), Hwang Minhyun đã tiếp tục có vai diễn mới, lần này anh đảm nhận vai nam chính.

My Lovely Liar kể câu chuyện về hai người có hoàn cảnh khá trái ngược. Sol Hee (Kim So Hyun) là cô gái có khả năng nghe thấy những lời nói dối, với cô nó là “lời nguyền” vì bởi khả năng này mà cô không thể tin tưởng một ai. Còn Kim Do Ha (Hwang Minhyun) là một thiên tài âm nhạc nhưng phải sống ẩn dật vì là nghi phạm giết người, dù anh luôn khẳng định mình vô tội nhưng chẳng một ai tin.

Như định mệnh sắp đặt, nhờ khả năng đặc biệt, Sol Hee trở thành người duy nhất nhận ra Kim Do Ha vô tội trong lúc dường như cả thế giới đều quay lưng với anh. Trong lúc giúp giải oan cho Kim Do Ha, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

My Lovely Liar hứa hẹn là một bộ phim kịch tính nhưng đồng thời cũng không thiếu những khoảnh khắc ngọt ngào. Phim sẽ lên sóng vào 31/7.