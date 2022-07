Phim mới của WinWin (NCT) sẽ không có cảnh hôn vì nữ chính bị dị ứng nước bọt?

HHT - Nhiều khán giả bất ngờ nhận ra “Công tử mùa hạ” hài hước, dễ mến của “Alchemy of Souls” (Hoàn Hồn) đã từng khiến họ ghét cay ghét đắng trong “All Of Us Are Dead” (Ngôi Trường Xác Sống). Tất cả là nhờ tài diễn xuất của Yoo In Soo!