Phim tài liệu Anh Trai "Say Hi" tung suất chiếu mù, đến rạp mới khui được "blind box"

HHT - Phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng tung suất chiếu "mù", cuộc chiến săn vé giữa các HiMom, HiDad vẫn diễn ra đầy kịch tính dù mọi thông tin đến giờ vẫn còn là ẩn số.

Trước thềm ra rạp, bộ phim tài liệu Anh Trai "Say Hi": Kẻ Phản Diện Tạo Nên Người Hùng khiến người hâm mộ sục sôi với màn săn vé và loạt dự án tiếp ứng hoành tráng của cộng đồng fandom. Mới đây để đáp lại sự mong đợi từ fan, nhà sản xuất tiếp tục tung ra loạt "túi mù" bí ẩn, thử thách khả năng suy luận của các HiMom - HiDad.

Trưa ngày 20/2, fanpage chính thức của Anh Trai "Say Hi" cập nhật thông tin về những suất chiếu đặc biệt và hé lộ đây sẽ là những suất chiếu "mù" đầu tiên. Nhưng thay vì công bố rõ ràng thời gian và địa điểm, ekip chỉ đưa ra những manh mối nhỏ lẻ: Nếu có tên rạp thì thiếu giờ, khi biết giờ lại không rõ ngày chiếu... Điều này khiến netizen ví von đây chính là "cuộc chiến xé túi mù", nơi tất cả đều phải dựa vào vận may để săn vé thành công và gặp được bias.

Với lịch chiếu rải rác trong tháng 3 nhưng hiện tại chỉ có thông tin về các cụm rạp tại TP.HCM, điều đó khiến khán giả Hà Nội, Đà Nẵng nóng lòng chờ đợi. Dựa vào những hint được tiết lộ, fan suy đoán các Anh trai sẽ được chia thành từng nhóm và xuất hiện tại các rạp khác nhau, tạo nên một trải nghiệm đầy bất ngờ.