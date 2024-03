"Phú bà" Taylor Swift bỏ túi hơn 13.000 tỷ đồng chỉ trong một năm bằng cách nào?

HHT - Theo tạp chí Forbes, khối tài sản của Taylor Swift vào năm 2023 chạm mốc 1,1 tỷ đôla (hơn 27 nghìn tỷ VNĐ). Điều này đồng nghĩa với việc khối tài sản của Taylor Swift đã tăng đột biến hơn 530 triệu đôla từ con số 570 triệu đôla của năm 2022.

Phần lớn nguồn thu nhập của Taylor Swift đến từ các sản phẩm âm nhạc của cô. Ngoài tiền bản quyền từ những ca khúc hiện tại, dự án tái thu âm Taylor's Version đã mang lại lợi ích kinh tế khổng lồ khi Taylor Swift hiện đang nắm quyền kiểm soát và khai thác thương mại hầu hết các bản ghi âm trong sự nghiệp của mình.

Bên cạnh việc ra mắt nhiều album, Taylor còn biết làm đầy “hầu bao” bằng các chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới. The Eras Tour - một trong những chuyến lưu diễn có quy mô lớn nhất mọi thời đại, được ước tính đã thu về con số 1 tỷ đôla doanh thu (24 nghìn tỷ VNĐ) chỉ tính riêng tại thị trường Bắc Mỹ.

Tại các đêm diễn của The Eras Tour, những gian hàng bán phụ kiện, đồ lưu niệm liên quan đến Taylor và tour diễn đều thu hút lượng lớn khán giả xếp hàng mua. Với giá trị trung bình từng món đồ là 40 đôla (gần 1 triệu VNĐ), tạp chí Forbes ước tính phía Taylor hiện đã thu về hơn 200 triệu đôla (4,9 nghìn tỷ VND) từ việc bán những món đồ phụ kiện, lưu niệm này.

Giọng ca Cruel Summer thậm chí còn tận dụng mọi tài nguyên từ chuyến lưu diễn này đã đem lại nhiều lợi nhuận nhất có thể. Bộ phim Taylor Swift: The Eras Tour là một trong số đó. Tác phẩm này ghi lại gần 40 tiết mục xuyên suốt của The Eras Tour, tạo điều kiện cho những khán giả không thể tới sân vận động tham gia trực tiếp đêm diễn. Taylor Swift: The Eras Tour hiện đã mang về doanh thu hơn 261 triệu đôla (6,4 nghìn tỷ VNĐ) từ các rạp chiếu trên toàn cầu.

Taylor Swift hiện cũng đang sở hữu nhiều căn biệt thự và căn hộ đắt đỏ trải dài khắp nước Mỹ, ước tính tổng tài sản liên quan đến bất động sản của giọng ca Blank Space lên đến con số 150 triệu đôla (hơn 3,7 nghìn tỷ VNĐ). Cô còn được nhiều nhãn hàng tin tưởng lựa chọn trở thành gương mặt đại diện cho nhiều chiến dịch toàn cầu, điển hình như Coca Cola và Apple Music.