Single's Inferno 5: Show chiếu hết, cặp đôi Sung Hun - Mina Sue cũng tan vỡ?

HHTO - Hơn 48 giờ kể từ thời điểm Single's Inferno 5 công chiếu kết quả ghép đôi, sao nam học bá Sung Hun được C-net bắt gặp đang hẹn hò tại Disneyland Mỹ. Đáng chú ý, bạn hẹn của "lốp trưởng" lại không phải Mina Sue.

Sáng 12/2, một bài đăng lan truyền trên mạng xã hội gây xôn xao, hút hơn 1 triệu lượt truy cập chỉ sau vài giờ. Cụ thể, một khán giả Trung Quốc cho biết đã bắt gặp Lee Sung Hun - sao nam Single’s Inferno 5 đang hẹn hò tại công viên Disneyland (Mỹ).

"Tôi đã bắt gặp Lee Sung Hun ở Disneyland Mỹ, nhưng anh ấy không đi cùng Mina Sue. Ngoài đời trông anh ấy thật sự rất đẹp trai. Vừa xem xong tập cuối là gặp ngay, chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng nhận ra là anh ấy. Quá phấn khích." - chủ tài khoản viết. Người này đính kèm "bằng chứng" là đoạn video Sung Hun nắm tay một bạn nữ đi dạo trong khuôn viên công viên giải trí.

Hình ảnh này khiến "thuyền viên" Mina Sue - Sung Hun bất ngờ và tiếc nuối. Chỉ hai ngày trước, cả hai được xác nhận là cặp đôi endgame tại Địa Ngục Độc Thân 5.

Mina Sue và Sung Hun là cặp sao duy nhất của mùa giải "kết đôi" thành công dù chưa từng hẹn hò riêng trên Đảo Thiên Đường.

Hành trình "đi một vòng rồi lại về bên nhau" của cả hai từng là chủ đề thu hút thảo luận. Không ít khán giả đã kỳ vọng quan hệ hẹn hò của cặp sao sẽ tiếp tục được duy trì ngoài đời thực.

Một ngày trước, nhà đài Netflix công bố teaser về màn hội ngộ của dàn cast. Tập đặc biệt này được quay hình 1 tháng trước khi công chiếu Single's Inferno 5, cặp đôi được cho là vẫn duy trì quan hệ tìm hiểu tốt đẹp, sánh đôi trong nhiều khung hình.

Qua các động thái trên mạng xã hội, fan couple cho rằng Mina Sue đã có chuyến đi đặc biệt tới New York - thành phố nơi "đằng trai" sinh sống để du lịch, hẹn hò sau khi rời Đảo Địa Ngục. "Lốp trưởng" Sung Hun sau khi "mở khóa" mạng xã hội liên tiếp "thả tim" bình luận bênh vực nàng hậu hay các nội dung "đẩy thuyền" cặp đôi.

Dàn thí sinh cùng bình luận viên mới đây có buổi tụ tập tại Hàn Quốc. Những hình ảnh được chia sẻ bởi MC Jin Kyung cho thấy Sung Hun vắng mặt. Thông tin này càng khiến suy đoán về việc Mina Sue và Sung Hun đã "đường ai nấy đi" trở nên có cơ sở.

Đến thời điểm hiện tại, Lee Sung Hun và Choi Mina Sue đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận các đồn đoán.

Trong lịch sử các mùa giải Địa Ngục Độc Thân, chưa có cặp đôi endgame nào phát triển được mối quan hệ hẹn hò lâu dài quá 1 năm. Phần lớn trong số đó cho biết họ duy trì quan hệ bạn bè sau show.