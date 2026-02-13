Hậu Single's Inferno 5: Quá nửa cặp đôi đã tan vỡ, I Geon theo đuổi Go Eun?

HHTO - 3/5 cặp đôi end game đình đám nhất Single's Inferno 5 vướng nghi vấn "đường ai nấy đi". Trong đó, tin đồn về cặp Go Eun - Sung Min không hẹn hò đối phương mà thân thiết với người chơi khác chung show gây xôn xao.

Single's Inferno 5 kết thúc thành công hơn mong đợi cả về độ phủ sóng truyền thông lẫn số lượng cặp đôi endgame. Giống như mọi mùa trước, điều khán giả quan tâm nhất hiện giờ là có cặp sao nào phát triển được quan hệ hẹn hò bền chặt hậu gameshow như lời tỏ tình của họ ở cuối show không.

Hee Sun và Su Been hiện là "chiến hạm" có nhiều tín hiệu tích cực nhất. Trong tập hội ngộ đặc biệt ghi hình vào tháng 12/2025, Hee Been là sở hữu mật độ tương tác ngọt ngào nổi bật so với phần còn lại của dàn cast.

Fan "soi" được nàng hậu sinh năm 2003 check-in lúc đội mũ, khoác áo của Su Been trong nhiều bài đăng. Cô nàng thoải mái đăng tải các khoảnh khắc tình cảm với nam người mẫu trong cập nhật mới nhất ngày 12/2, hậu show hẹn hò.

Hee Sun và Su Been cùng bạn bè tụ tập xem công chiếu tập cuối vào 2 ngày trước. Trong story Instagram được một người bạn đăng tải, "cặp chíp bông" ngồi sát cạnh nhau, tương tác vui vẻ. Nhiều khả năng cặp sao hiện duy trì quan hệ hẹn hò tới hiện tại.

Jae Jin và Joo Young được phỏng đoán là Hyunker - cặp đôi hẹn hò thật sự sau show hẹn hò. Trong tập đặc biệt, Joo Young chăm sóc nam vũ công chu đáo. Cả hai sánh đôi, có khoảnh khắc tâm sự riêng đầy tình cảm.

Cặp đôi endgame hot nhất show gọi tên Min Gee và Seung Il. Trong chương trình, cặp "chị đại" - "hồng hài nhi" phát triển tuyến tình cảm mạnh mẽ, táo bạo, thu thập hàng loạt khoảnh khắc viral hàng chục triệu view. Hậu chương trình, fan couple phát hiện cả hai có nhiều lần mặc đồ đôi.

Tuy nhiên, cả hai hiện không theo dõi đối phương trên mạng xã hội. Ở tập đặc biệt, cặp sao "tách lẻ" trong phân đoạn khởi hành đi Đảo Thiên Đường. Theo đó, nhiều suy đoán nói rằng cặp đôi hiện không không còn tìm hiểu nhau sau khi rời Đảo Địa Ngục.

"Nữ chính 3 chọn" của mùa 5 - Go Eun "bắt cặp" với Sung Min ở tập cuối Single's Inferno 5. Tuy nhiên, sau show hẹn hò, cặp sao không có nhiều tương tác đáng chú ý.

Nhiều khả năng cả hai không phát triển quan hệ hẹn hò ngoài đời khi cả hai đều vướng nghi vấn hẹn hò đối tượng khác. Sung Min được bắt gặp đi chơi với bạn đồng niên 96-line Min Gee. Trong show, Min Gee và Sung Min từng ghép cặp đi Đảo Thiên Đường một lần ở những tập đầu.

Trên diễn đàn DC Inside của Hàn Quốc, có bài đăng gây xôn xao khi tiết lộ rằng catfish I Geon theo đuổi Go Eun ngoài đời. Tài khoản này từng dự đoán chính xác kết quả I Geon về Nhất ở phần thi thể lực đơn nam, khiến thông tin này càng gây chú ý.

Trong teaser tập hội ngộ được quay 1 tháng trước ngày công chiếu Single's Inferno 5, Go Eun không ngồi theo đôi với Sung Min như các cặp khác mà được xếp phòng riêng với 3 mỹ nam từng theo đuổi cô tại Đảo Địa Ngục.

Sau đó, Go Eun và I Geon có buổi trò chuyện riêng về kết quả của show hẹn hò. I Geon nói rằng anh bận tâm nhiều về cô, cũng như lời thổ lộ "đáng lẽ em đã nên cố gắng tiến gần hơn về phía anh" của sao nữ khiến suy đoán về "cú quay xe" này hoàn toàn có cơ sở.

Mina Sue và Sung Hun hiện được phỏng đoán là đã "đường ai nấy đi". Hai ngày sau khi công chiếu tập cuối Single's Inferno 5, sao nam sinh năm 1998 bị bắt gặp thân mật với một cô gái lạ tại Disneyland (Mỹ). Anh vắng mặt trong buổi tụ tập dàn cast tại Hàn Quốc, trong khi Mina Sue có mặt.

Trước đó, cả hai được cho là đã có thời gian tìm hiểu nhau ngoài đời. Hai tháng sau khi rời Địa Ngục Độc Thân, Mina Sue cập nhật về chuyến đi tới New York - thành phố Sung Hun làm việc. Trong một bức hình cô đăng tải, bóng dáng phản chiếu trên gương có nhiều điểm tương đồng với Sung Hun.