Quản lý của TVXQ và SHINee kết hôn, hôn lễ như concert với sự hội tụ của "vườn hoa SM"

HHT - Sau "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" và "Thor: Love and Thunder", "Black Panther: Wakanda Forever" (Chiến Binh Báo Đen: Wakanda Bất Diệt) đang là dự án được người xem mong đợi nhất khi được nhiều khán giả lẫn giới phê bình nhận định là một trong các tác phẩm mang nhiều cảm xúc nhất của Marvel.