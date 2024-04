Queen Of Tears: Diễn xuất của Kim Soo Hyun cuối tập 11 khiến khán giả rùng mình

HHT - Những phút cuối tập 11 thực sự khiến khán giả hoang mang xen lẫn căng thẳng khi bệnh của Hae In xuất hiện dấu hiệu trở nặng. Nhưng diễn xuất của Kim Soo Hyun còn khiến người xem sửng sốt hơn nữa khi cùng lúc đóng hai vai, vai nào cũng đỉnh.

Gần như suốt tập 11 Queen Of Tears, khán giả đắm chìm vào niềm vui ấm áp của Hae In khi được cả hai gia đình xúm vào quan tâm chăm sóc. Mẹ ruột giờ đây không còn lạnh nhạt với cô, hai mẹ con đã hàn gắn lại những hiểu lầm năm xưa. Hyun Woo và Hae In cũng đã có dịp nói thật nỗi lòng của mình, rằng họ vẫn yêu thương đối phương rất nhiều và không hề muốn ly hôn.

Nhưng đến cuối tập này, khán giả lại được một phen thót tim khi bệnh tình của Hae In trở nặng. Triệu chứng ảo giác của cô lại xuất hiện và lần này còn khiến Hae In nhìn Eun Sung ra chồng mình nên đã đi theo anh ta lên xe. Mãi đến khi Hyun Woo đuổi theo và chặn đầu xe của Eun Sung, Hae In mới sốc nặng khi nhận ra "kẻ săn đuổi" thực ra chính là người chồng tới giải cứu mình.

Khoảnh khắc này không chỉ có Hae In bàng hoàng sững sờ mà khán giả cũng hoang mang tột độ khi đạo diễn thực hiện cảnh quay dưới góc nhìn của Hae In. Mãi đến khi Hyun Woo thật sự xuất hiện trước mũi xe thì người xem mới vỡ òa nhận ra Eun Sung mới là người ngồi cạnh Hae In và cô đã nhận nhầm người.

Cũng chính vì phân cảnh này quá ấn tượng nên netizen càng chú ý đến diễn xuất đỉnh cao của Kim Soo Hyun khi nhập vai Hyun Woo và Eun Sung. Nếu chú ý, bạn sẽ thấy Hyun Woo phiên bản giả mạo có ánh mắt sắc lạnh, lạnh lùng khác hẳn gương mặt ấm áp dịu dàng mà Hyun Woo hàng “real” vẫn dành cho Hae In.

Thậm chí khán giả còn so sánh Eun Sung và Eun Sung trong hình hài Hyun Woo thì càng thấy hai ánh mắt, biểu cảm thâm trầm rất giống nhau, đến cách quàng tay che chở cho Hae In cũng có sự tương đồng. Hyun Woo vốn là người thuận tay trái, còn Hyun Woo khi bị Hae In nhận nhầm thì ôm cô bằng tay phải giống như Eun Sung.

Những chi tiết này tuy nhỏ nhưng càng khiến khán giả trầm trồ trước diễn xuất đỉnh cao của Kim Soo Hyun cũng như dụng ý tinh tế của đội ngũ sản xuất. Chỉ có vài phút trên phim nhưng một trong những nam diễn viên giành nhiều giải thưởng nhất của K-Biz đã nhập vai Yoon Eun Sung cực tốt.