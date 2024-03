Queen of Tears: Fan hoang mang trước nghi vấn Hyun Woo và Hae In sẽ ly hôn

HHT - Trong khi khán giả đang rất vui khi thấy hai vợ chồng Baek Hyun Woo - Hong Hae In ngọt ngào trở lại sau nhiều năm xa cách, thì lại có những dấu hiệu cho thấy hai vợ chồng sẽ ly hôn trong những tập tiếp theo.

Hiện giờ, Baek Hyun Woo và Hong Hae In đang ở giai đoạn “yêu lại từ đầu” khi hai người ngày càng quan tâm gắn bó với nhau, như quay về thời kỳ mới hẹn hò. Hong Hae In quyết tâm chữa bệnh vì không thể để mất những gì cô đang có, trong khi Hyun Woo ngày càng yêu thương lo lắng cho vợ.

Thế nhưng trên mạng xã hội lại lan truyền giả thuyết Hyun Woo và Hae In sẽ ly hôn, cụ thể là ở tập 10. Khi xem lại những trailer mà nhà sản xuất tung ra hoặc ảnh hậu trường phim, netizen cũng thấy có cảnh Hong Hae In không đeo nhẫn cưới. Rồi các diễn viên cũng chia sẻ ảnh chụp ở bối cảnh tòa án, có lẽ nào là hai vợ chồng ra tòa ly hôn?

Tuy nhiên, mọi người cũng cho rằng những chi tiết này chưa nói lên điều gì về chuyện Hyun Woo - Hae In có ly hôn hay không. Có thể những cảnh quay Hae In không đeo nhẫn là giai đoạn cô chưa cưới. Có nhiều lý do để các nhân vật có mặt ở tòa án, như gia đình Hae In vướng vào kiện tụng chẳng hạn.

Thậm chí khán giả còn nghĩ ra giả thuyết hai vợ chồng quyết định ly hôn giả để đối phó với rất nhiều nhân vật khả nghi, nhiều bất lợi đang bao vây gia tộc họ Hong. Có thể Baek Hyun Woo cần phải trở thành người không còn liên quan đến nhà họ Hong thì mới giúp đỡ được Hae In chèo chống gánh vác cơ nghiệp của gia tộc.

Thôi thì trong khi chờ xem Hyun Woo và Hae In có đối mặt với chuyện ly hôn hay không, hãy cứ tận hưởng những khoảnh khắc siêu ngọt ngào của hai vợ chồng trong những tập sắp tới. Netizen đang rất phấn khích với một đoạn hồi tưởng trong tập 5, khi chị gái của Hyun Woo muốn hai người chia tay và còn đưa Hae In một khoản tiền để "cô ngừng gặp Hyun Woo nhà chúng tôi”.