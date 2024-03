Queen of Tears: Hôn lễ Ji Won - Soo Hyun gợi nhớ BinJin từ dáng chụp tới nơi tổ chức

HHT - Từ những hình ảnh nhá hàng trước thềm phim lên sóng, nhiều cư dân mạng đã phát hiện lễ đường của cặp đôi chính Baek Hyun Woo - Hong Hae In hao hao lễ cưới của Hyun Bin - Son Ye Jin. Nhưng không chỉ dựng cổng hoa, tới nơi ghi hình cho hôn lễ cũng chính là nơi tổ chức đám cưới của BinJin (tên cặp đôi của Hyun Bin và Son Ye Jin).

Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun thủ vai) là luật sư xuất sắc, tốt nghiệp thủ khoa Đại học Quốc gia Seoul nhưng có xuất thân là gia đình nông dân bình thường. Hong Hae In (Kim Ji Won) là cháu gái của chủ tịch tập đoàn Queens - một trong những gia tộc quyền lực của Hàn Quốc. Cả hai vì yêu mà vượt qua khoảng cách địa vị, gia thế để tiến tới hôn lễ thế kỷ.

Khung cảnh đám cưới hoành tráng được lướt qua ở 2 tập đầu đủ để làm người xem choáng ngợp. Ngay từ những hình ảnh nhá hàng đầu tiên được tung ra, cư dân mạng đã ngờ ngợ lễ đường của cặp đôi chính Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) có phần giống với đám cưới của Hyun Bin và Son Ye Jin.

Những ảnh cưới được tung ra sau đó của Baek Hyun Woo cũng làm cư dân mạng liên tưởng tới chú rể Hyun Bin 2 năm trước, trang phục na ná, cách tạo dáng cũng hao hao.

Tạo hình của cô dâu Hong Hae In không quá giống Son Ye Jin nhưng điểm chung là cô tiểu thư cũng diện mẫu đầm hai dây khi chụp ảnh cưới và chọn mẫu đầm hở vai ở tiệc chính.

Dù đoàn làm phim hay biên kịch, đạo diễn chưa lên tiếng nhưng nhiều khán giả đoán chắc chắn "hôn lễ thế kỷ" của Baek Hyun Woo và Hong Hae In chính là được lấy cảm hứng từ "đám cưới cổ tích" của Hyun Bin và Son Ye Jin. Điều này cũng khá hợp lý bởi biên kịch chắp bút của Queen of Tears - Park Ji Eun cũng chính là người đứng sau Hạ Cánh Nơi Anh - bộ phim do BinJin đóng chính.

Khán giả cũng tỏ ra thích thú với điểm tương đồng này và nếu Kim Soo Hyun và Kim Ji Woo cũng "xin vía" phim giả tình thật như cặp đôi BinJin thì fan của Queen of Tears hẳn sẽ mở tiệc ăn mừng.

Đâu chỉ dừng lại ở việc dựng lễ đường tương đồng, tới nơi chọn ghi hình cảnh đám cưới cũng chính là nơi diễn ra hôn lễ của Hyun Bin và Son Ye Jin. Đó là Aston House thuộc khách sạn Sheraton Grand Walkerhill ở Gwangjin-gu, Seoul. Đây là khu nhà riêng biệt có an ninh cao, chỉ tính riêng tiền thuê địa điểm mỗi ngày đã mất khoảng 20 triệu won (khoảng gần 383 triệu đồng). Nơi này một trong những địa điểm tổ chức tiệc cưới đắt đỏ bậc nhất Hàn Quốc, được nhiều người nổi tiếng lẫn giới tài phiệt lựa chọn.

Chỉ một phân cảnh nhỏ nhưng cũng đủ chứng minh cho độ đầu tư không tiếc tay cho Queen of Tears từ nhà sản xuất. Và sự đầu tư tới hiện tại có thể nói là xứng đáng khi phim vừa lên sóng 2 tập đầu tiên đã tạo được hiệu ứng tốt cả về truyền thông lẫn tỷ suất người xem.