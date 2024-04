Queen of Tears tập 11 khóc hết nước mắt: Bệnh Hae In trở nặng, "yêu lại" Hyun Woo

HHT - Tập 11 của "Queen of Tears" cho khán giả lau nước mắt trải đều nửa đầu của phim. Hong Hae In (Kim Ji Won) phát bệnh ngày một nhiều, triệu chứng trở nặng. Nhưng những sự thay đổi của gia đình đã cho cô nhiều sự ấm áp, tích cực hơn để chống lại bệnh tật.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) tập 11 tiếp tục với cảnh ở họp báo. Sau khi tuyên bố bị Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) đe dọa, Hae In đã không nói thêm lời nào mà chỉ hướng mắt về phía Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Cô bị ảo giác và ngất đi.

Mọi người trong nhà Baek - Hong nhận tin Hae In công khai mắc bệnh nan y qua truyền thông, tức tốc tới bệnh viện. Mẹ Hae In trách cứ Hyun Woo vì anh giấu giếm mọi người, nhưng bị bố Hong ngăn lại. Lúc này, ông trở nên âm trầm, ôn tồn và hiểu chuyện hơn. Ông biết con gái ông cố ý muốn giấu, ông càng tự trách mình chưa từng trở thành trụ cột thực sự của gia đình.

Mẹ Hong cũng ân hận vì sự thờ ơ, lãnh đạm của bà. Khi tỉnh lại, Hae In đã đi tìm mẹ, ôm lấy an ủi bà. Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) nghĩ rằng lá bùa là nguyên nhân khiến chị mình yêu đi cũng khóc lóc tới tìm anh rể như đứa trẻ, vừa thương vừa buồn cười. Khi mọi người biết chuyện cũng là lúc Hae In nhận được nhiều tình yêu thương, cô - lần đầu tiên sau mấy chục năm - trở thành trung tâm thực sự của cả nhà.

Diễn xuất và lời thoại của Hong Hae In ở cảnh vừa tỉnh lại cũng cứa tim khán giả. Điều đầu tiên cô nói với Baek Hyun Woo là "em yêu anh". Hae In sợ rằng cô sẽ đột ngột rời bỏ thế giới nên nói hết lòng mình với anh, rằng cô chưa từng căm hận, rằng cô vẫn yêu biết ơn và yêu anh. Cả hai một lần nữa trở về những ngày tháng ngọt ngào.

Moh Seul Hee (Kim Mi Sook) và cô Beom Ja (Kim Jung Nan) cùng tìm ra chủ tịch Hong. Nhưng ông đã mất trí nhớ. Moh Seul Hee cố tạo dựng trước cổ đông rằng bà luôn tận tâm chăm sóc ông, nhưng thực tế, bà ta chỉ muốn ông sớm nhớ lại để tìm quỹ bí mật. Grace (Kim Joo Ryoung) bị lộ chuyện nói dối, nhưng vẫn tiếp cận và ở bên Moh Seul Hee, trở thành tai mắt cho phía Baek Hyun Woo.

Nhờ ghép lại tài liệu bị cắt vụn mà Hae In nhờ thư ký Na lấy được, Hyun Woo đã lần ra dòng tiền chuyển quỹ bí mật của chủ tịch Hong. Biết được số tiền vẫn ở Hàn Quốc và được hợp pháp hóa bằng những bức tranh nhưng họ vẫn chưa biết cụ thể chủ tịch Hong giấu số tiền mặt 900 tỷ won khổng lồ ở đâu.

Yoon Eun Sung đã lờ mờ đoán ra được nơi cất quỹ bí mật. Anh cần có được chúng để mua thêm cổ phiếu, sau khi bị Hae In "đánh" một cú đau điếng đe dọa trực tiếp tới vị trí chủ tịch Queens anh đang ngồi.

Cuối tập 11 làm người xem gai người với cảnh Hae In phát bệnh. Ảo giác của cô nặng tới mức nhận nhầm Yoon Eun Sung là Baek Hyun Woo, lên xe của anh. Nhưng luật sư Baek đã kịp lái xe đuổi theo, chặn đầu ô tô của Eun Sung và gọi lớn để Hae In tỉnh lại.

Queen of Tears tập 11 đạt rating của 16.8% trung bình toàn quốc, giảm nhẹ so với tập 10 nhưng vẫn là chương trình có tỷ suất người xem cao nhất khung giờ phát sóng.