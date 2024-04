Queen of Tears tập 12: Baek Hyun Woo suýt bị hại, Hae In được ông nội gợi ý

HHT - "Queen of Tears" tập 12 cho thấy Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) đã xảo trá cướp công cứu Hae In (Kim Ji Won) bị đuối nước ngày nhỏ của Hyun Woo (Kim Soo Hyun). Nhưng cũng không vì thế mà tình cảm của Hae In dành cho Hyun Woo bị lung lay. Chủ tịch Hong qua đời tuy buồn nhưng cũng tạo cơ hội để Baek - Hong giành lại quyền kiểm soát.

*Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Mở đầu tập 12 Queen of Tears (Nữ Hoàng Nước Mắt) làm rõ hơn cuộc rượt đuổi đêm mưa ở góc nhìn của Yoon Eun Sung. Sau khi tỉnh táo lại, Hae In đã xuống xe để trấn an Hyun Woo. Cô mượn cớ này để cùng Eun Sung về lại biệt thự Queens, tìm manh mối nơi chứa quỹ bí mật.

Yoon Eun Sung đã dùng điều kiện gặp ông nội để ép Hae In ăn cơm cùng anh. Anh nhắc Hae In nhớ về chuyện mình từng cứu cô khỏi chú chó tấn công ở cô nhi viện. Eun Sung cũng nói rằng lần anh cứu cô trên biển là cuộc gặp đầu tiên của hai người. Mục đích là để Hae In lung lay tình cảm với Hyun Woo và rung rinh vì anh là người đến trước, là định mệnh, là ân nhân, là người đến khi cô cần.

Nhưng ngay cả thế thì Hae In cũng vẫn rạch ròi giữa ơn nghĩa và tình cảm. Điều này làm Yoon Eun Sung tức tối. Tình yêu mù quáng mà anh dành cho Hae In khiến anh chấp nhận để cô lợi dụng, miễn là được ở bên cô. Tuy nhiên, Yoon Eun Sung chỉ là kẻ nói dối. Đoạn flash back kết phim đã hé lộ Baek Hyun Woo mới là người cứu Hae In năm đó.

Việc Yoon Eun Sung biết được quá khứ này thì khả năng cao anh đã có mặt ở hiện trường. Cũng trong tập 12 của Queen of Tears, người xem và Eun Sung đều sững người về sự tàn ác của Moh Seul Hee (Kim Mi Sook). Bà ta dàn xếp để cô nhi viện bị cháy và giám đốc cũ qua đời, cũng là người đứng sau cái chết của bố mẹ nuôi đã ngược đãi Eun Sung. Chi tiết này càng nâng phần trăm Moh Seul Hee đứng sau tai nạn của anh trai Hae In, cũng báo trước bà ta sẽ bằng mọi giá để chiếm được tất cả gia sản nhà họ Hong.

Vào tối Hae In về Queens Town cũng là lúc Baek Hyun Woo bị tay môi giới đất sát hại. Hắn định giả như anh tự sát trong xe bằng than tổ ong. Nhưng Hyun Woo đã dùng sự thông minh để thuyết phục hắn từ bỏ ý định, quay ngược sang tống tiền Yoon Eun Sung.

Hyun Woo đã đưa Hae In đi ngắm hoàng hôn, tỏ tình và mong cô rút đơn ly hôn hay hoa mỹ hơn là anh muốn cầu hôn cô lần nữa. Dù rất muốn, Hae In đã trả lại nhẫn và từ chối. Cô thú nhận rằng mình đã lầm Yoon Eun Sung thành anh, bệnh tình ngày càng nặng hơn và không muốn anh cận kề bên cô nữa.

Cha ruột của em bé Geun Woo lộ diện, chính là giám đốc tài chính của Queens. Anh ta tìm Cheon Da Hye (Lee Joo Bin) để bòn rút tiền, muốn đẩy Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) lãnh tội thay mình. Cùng được, Da Hye đánh thuốc rồi bỏ trốn trong đêm. Cô tới làng Yong Do tìm chồng, xúc động vì sau tất cả, "út khờ" vẫn bảo vệ cô và coi Geun Woo là con trai mình.

Plot twist mạnh nhất của tập 12 Queen of Tears nằm ở chủ tịch Hong (Kim Kap Soo). Hong Man Dae không hoàn toàn mất trí, ông tỉnh táo và cố ý không uống thuốc mà Moh Seul Hee chuẩn bị. Khi Hae In tới, Hong Man Dae đã bóng gió căn nhà có hầm trú ẩn. Nhờ thế, Baek Hyun Woo đã lần ra manh mối về "căn phòng hoảng loạn" chính là nơi chứa quỹ bí mật 900 tỷ won.

Vì Grace phản bội tuồn tin, nên phía Eun Sung cũng biết về quỹ bí mật đang ở Queens Town. Anh ta cho người dò tìm căn nhà nhưng có thấy hầm chứa hay không vẫn chưa rõ.

Bị Moh Seul Hee phát hiện giả lẫn, Hong Man Dae đẩy xe lăn xuống bậc thang tự sát, qua đời. Dường như ông cố ý, bởi chỉ có vậy, quyền ủy thác mà ông ký với Moh Seul Hee mới bị hủy.

Đau buồn vì ông nội qua đời nhưng cũng vì thế mà di chúc của chủ tịch được thực hiện, giúp gia đình Hong trở lại biệt thự Queens. Kết tập, Baek Hyun Woo phát hiện công tắc trong thang máy mở ra căn phòng bí mật. Nhưng 900 tỷ còn ở đó hay đã bị Yoon Eun Sung lấy đi trước sẽ buộc phải chờ tập kế tiếp giải đáp.