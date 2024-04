Queen of Tears tập 12: Ngập đường của Hyun Woo - Hae In, ai tìm ra quỹ bí mật trước?

HHT - Theo preview tập 12 "Queen of Tears" (Nữ Hoàng Nước Mắt), dựa vào trang phục thì rất có thể ngày mà Hae In (Kim Ji Won) gặp Yoon Eun Sung (Park Sung Hoon) chính là thời điểm mà cô bật khóc nức nở trong ô tô - cảnh từng lướt qua trong preview tập 10 nhưng chưa được lên sóng.

Preview tập 12 của Queen of Tears ngập đường với các cảnh ngọt ngào của Baek - Hong couple. Hyun Woo (Kim Soo Hyun) và Hae In dường như đã cùng nhau dạo chơi. Anh đưa cô tới căn nhà - có thể là nơi anh dự định sẽ sống cùng cô khi kết hôn lúc chưa biết thân phận tài phiệt của Hae In.

Hoặc đây cũng có thể là một đoạn hồi ức của hai người. Nhưng dù thế nào thì chắc chắn đây là những phút giây mà người xem mong muốn được thấy từ Baek - Hong sau loạt khoảnh khắc khóc hết nước mắt ở tập 11. Sáng 14/4, để "làm nóng" cho tập 12, tvN cũng tung ra đoạn preview là cảnh Hae In ngắm nhìn Hyun Woo đang say ngủ trên sofa.

Tung tích của quỹ bí mật đã được Yoon Eun Sung và Baek Hyun Woo tìm ra gần như cùng lúc. Preview cho thấy ai đó như đang mở một chiếc két sắt lớn. Liệu đây có phải là nơi chứa 900 tỷ won của chủ tịch Hong và Hyun Woo hay Eun Sung tìm ra nó trước?

Hae In và Eun Sung đã gặp nhau. Yoon Eun Sung có vẻ đã đưa ra chiếc vòng mà anh nhặt được ngày cứu cô khỏi bị chú chó tấn công lúc nhỏ. Anh một lần nữa bày tỏ lòng mình và sẽ tiết lộ nhiều hơn về tình yêu "ám ảnh" mà Eun Sung dành cho Hae In?

Dựa theo trang phục, kiểu tóc và bông tay thì trang phục Hae In mặc trong ảnh still cut được tvN đăng tải tuần trước giống với những gì trong preview tập 12.

Nó cũng khá tương đồng với cảnh Hae In bật khóc nức nở trong ô tô - tình tiết được "nhá hàng" trong preview tập 10 nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện ở tập phim chính thức.

Nhá hàng đầy mật ngọt nhưng Queen of Tears tập 12 cũng báo trước không ít tình tiết tốn khăn giấy. Những cú twist mới qua từng tập cũng hứa hẹn tạo nên cú nổ rating mới cho Queen of Tears.

Preview tập 12: