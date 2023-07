Rating “King The Land” trượt dốc, Lee Jun Ho chưa thể vượt qua cái bóng của mình

HHT - Mặc dù đã đạt được rating cao ngất ngưởng với cảnh hôn lãng mạn dưới mưa của Gu Won và Sa Rang ở tập 8, nhưng “King The Land” đang cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt khi những tập tiếp theo dần lên sóng.

Hiện tại, King the Land (Khách Sạn Vương Giả) chắc hẳn chính là một trong những bộ phim truyền hình được mong đợi nhất vào mỗi cuối tuần đến từ xứ Kim chi. Với dàn diễn viên hội tụ toàn “trai xinh gái đẹp”, nội dung tươi sáng và cốt truyện lãng mạn, bộ phim đã nhận được sự ủng hộ lớn từ người xem kể từ khi công chiếu.

Thật không may, nửa sau của bộ phim không đạt được kỳ vọng của khán giả khiến cho tỷ suất người xem bắt đầu giảm xuống. Cảnh hôn ngọt ngào, "bùng cháy" ở tập 8 đã giúp cho rating của King The Land tăng vọt lên đến 12,3%. Nhưng tập 10 của bộ phim rating chỉ còn 11,3%, còn tập 11 thì giảm mạnh xuống con số 9%.

Dù vậy, sự tụt dốc này không phải là điều gì bất ngờ, bởi King The Land đang bị Knet chê lên chê xuống vì diễn biến của câu chuyện quá chậm và nhàm chán. Sau khi Sa Rang và Gu Won xác nhận tình cảm và chính thức hẹn hò, mối quan hệ của cặp đôi trở nên quá “dễ đoán”.

Netizen Hàn bình luận có vẻ như King The Land đã “hết ý tưởng” bởi tập 11 và 12 vừa lên sóng ngập tràn những cảnh hôn của hai nhân vật chính. Khán giả còn gán cho bộ phim cái tên Kiss The Land vì ai nấy đều bắt đầu bội thực với các cảnh hôn - "kiss" của Gu Won và Sa Rang.

Fan hâm mộ của nam diễn viên Lee Jun Ho (thủ vai Gu Won) còn so sánh King The Land với Cổ Tay Áo Màu Đỏ (The Red Sleeve) - bộ bom tấn cổ trang của anh vào năm 2021. Vai diễn trong Cổ Tay Áo Màu Đỏ còn mang về cho Lee Jun Ho giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang 2022.

Trong khi King The Land làm mọi người chán nản vì cốt truyện Hoàng tử - Lọ Lem quá cũ kĩ, Cổ Tay Áo Màu Đỏ đã nhận về nhiều lời khen và được nhận xét là một bộ phim lãng mạn ấn tượng của Lee Jun Ho. Mặc dù dàn diễn viên lúc đó không mấy tiếng tăm, phim vẫn đạt được tỷ suất người xem lên đến 17% và còn vượt mặt bộ phim đang chiếu của Song Hye Kyo khi đó là Now, We Are Breaking Up.

Cổ Tay Áo Màu Đỏ không những là một tác phẩm thành công góp phần khẳng định tên tuổi của Lee Jun Ho, đến nay phim vẫn thường xuyên được công chúng nhắc đến như một trong những bộ phim cổ trang rất đáng xem từ xứ sở Kim chi.