Rei (IVE) tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe, fan vừa lo lắng vừa cảm động vì điều này

HHT - Theo thông báo của Starship Ent - công ty quản lý của IVE, Rei xuất hiện một số triệu chứng như tim đập nhanh, khó thở và cần tạm ngưng hoạt động để cải thiện sức khỏe theo lời khuyên của bác sĩ.

Fan chỉ vừa vui mừng và đang hào hứng chào đón sự trở lại của IVE trên đường đua âm nhạc vào ngày hôm trước thì hôm nay (11/4), người hâm mộ lại rơi vào lo lắng và hụt hẫng với thông báo mới nhất từ Starship. Thông qua fancafe, công ty chủ quản của IVE cho biết Rei sẽ phải tạm dừng hoạt động vì lý do sức khỏe:

"Thời gian gần đây, Rei cảm thấy có những triệu chứng bất thường như tim đập nhanh, khó thở nên đã đến bệnh viện kiểm tra và nhận được lời khuyên cần được điều trị ổn định. Sau khi thảo luận với Rei cùng với ý kiến của chuyên gia y tế, chúng tôi để Rei tạm dừng mọi hoạt động.

Chúng tôi mong người hâm mộ sẽ thông cảm cho quyết định này nhằm ưu tiên sức khỏe của nghệ sĩ. Chúng tôi sẽ thông báo lại cho bạn về những thay đổi trong thời gian tới.

Chúng tôi xin lỗi vì đã khiến người hâm mộ lo lắng với tin tức đột ngột này và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để Rei có thể tập trung điều trị và nghỉ ngơi.

Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ để Rei hồi phục nhanh chóng."

Dù tiếc nuối vì không thể nhìn thấy đội hình quảng bá đủ 6 người của IVE trong lần comeback này, nhưng fan vẫn đặt sức khỏe của thần tượng lên trên hết và mong Rei sớm bình phục.

Chiều 10/4, IVE đã tổ chức họp báo trước thềm phát hanh full album đầu tay. Rei cũng đã tham gia vào phần chụp hình để có đủ ảnh họa báo cả sáu thành viên và vắng mặt ở phần chính. Dù nữ thần tượng luôn nở nụ cười và trang điểm tươi tắn, nhưng fan vẫn nhận ra sự mệt mỏi trong đôi mắt của Rei.

Công ty cũng đã thông báo về lý do vắng mặt của Rei tại buổi họp báo nên việc nữ idol tạm dừng hoạt động vì tình trạng sức khỏe không đảm bảo là điều fan có thể dự đoán trước. Điều khiến fan ấm lòng chính là dù mệt mỏi và sức khỏe không tốt nhưng Rei vẫn gắng gượng để có những khung hình chung nhân dịp nhóm trở lại.

IVE vừa phát hành full album đầu tay I've IVE cùng MV ca khúc chủ đề I AM. Cả I AM lẫn ca khúc mở đường Kitsch đang cạnh tranh nhau vị trí Top 1 của các bảng xếp hạng nội địa, báo hiệu một đợt tái xuất bùng nổ của IVE. Nhóm sẽ bắt đầu quảng bá sản phẩm mới tại các show tạp kỹ và chương trình âm nhạc từ tuần này. Ngoại trừ các chương trình được ghi hình trước, fan sẽ tạm thời không thể thưởng thức sân khấu I AM với đội hình trọn vẹn của IVE.