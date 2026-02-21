Màn "ba mặt một lời" giữa Anh Tú - LyLy - Vĩnh Đam khiến netizen cười ngất

Sau một thời gian "xa cách" với LyLy và về quê ăn Tết, Anh Tú đã chính thức xuất hiện với những hình ảnh gây sốt bên cạnh dàn diễn viên Thỏ Ơi!!. Trong loạt ảnh, anh chàng "đóng tiểu phẩm" khi có màn "ba mặt một lời" cùng LyLy và Vĩnh Đam.

Anh Tú xuất hiện cạnh "cặp đôi màn ảnh" LyLy và Vĩnh Đam.

Những hình ảnh giữa Anh Tú - LyLy - Vĩnh Đam được Trấn Thành và các bạn diễn khác đăng tải với nhiều góc độ, tình huống khác nhau. Trong đó, Anh Tú diễn nét mặt hờn giận, LyLy thì khó xử và còn níu kéo năn nỉ, còn Vĩnh Đam thì né xa với biểu cảm lo sợ. Trấn Thành còn hài hước đăng một bức ảnh chỉnh sửa, "loại" Vĩnh Đam và chỉ chừa Anh Tú - LyLy như một cách nói lên tiếng lòng của Quán quân Ca Sĩ Mặt Nạ.

Màn xuất hiện của Anh Tú được Trấn Thành và dàn diễn viên Thỏ Ơi!! đăng tải hài hước.

Video "tình tay ba" của Anh Tú - LyLy - Vĩnh Đam gây hài. Nguồn: Trấn Thành

Không chỉ Trấn Thành mà các diễn viên trong Thỏ Ơi!! như Quốc Anh, Pháo... cũng hài hước ghi lại khoảnh khắc "tình tay ba" này. Dưới phần bình luận, khán giả thích thú trước sự có mặt của Anh Tú, cho rằng phải chi nam ca sĩ cũng tham gia đóng cameo trong phim thì sẽ khiến cái kết trọn vẹn và thú vị hơn.

Anh Tú, Vĩnh Đam và các nghệ sĩ bình luận hài hước.

Trước đó, Anh Tú không xuất hiện tại buổi họp báo Thỏ Ơi!! cạnh LyLy, làm dấy lên nhiều tin đồn xoay quanh cặp "hàng xóm" nổi tiếng làng giải trí Việt này. Tuy nhiên lý do chủ nhân hit Khóa Ly Biệt không thể đến ủng hộ bộ phim là vì anh là một trong những nghệ sĩ đã về quê ăn Tết sớm. Sau một loạt những "content" ăn Tết cùng gia đình, nam ca sĩ đã đăng tải bài viết ủng hộ bài hát nhạc phim Giữ Anh Em Cũng Làm Không Xong của LyLy, gọi cô nàng là "bé" như một cách tinh tế đập tan những tin đồn xung quanh. Ngoài ra, không ít cư dân mạng cũng dành lời khen cho Anh Tú, cho rằng việc không xuất hiện vào thời điểm Thỏ Ơi!! mới chiếu giúp công chúng chú ý vào LyLy và vai diễn của cô hơn thay vì mối quan hệ của cả hai.