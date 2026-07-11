Rơi nước mắt khi đọc “Chú Chó Gác Sao”: Những chú chó thì luôn luôn chờ đợi

HHTO - “Chú Chó Gác Sao” là bộ truyện tranh mà những người vốn yêu chó sẽ càng thấy thêm yêu loài vật trung thành này sau khi đọc xong, còn nếu chưa thì sẽ bắt đầu yêu. Chỉ có một dặn dò nhỏ, trước khi đọc hãy chuẩn bị khăn giấy.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung truyện

Câu chuyện của Chú Chó Gác Sao bắt đầu bằng cuộc sống dường như không còn gì cả của một người đàn ông trung niên Nhật Bản. Ông thất nghiệp, vợ đề nghị ly hôn, cô con gái trở nên xa cách. Căn nhà không còn, mái ấm cũng không. Một ngày, ông gom hết những món đồ còn sót lại của mình, chất hết lên xe, xuôi về phương Nam. Đồng hành cùng ông là chú chó Happy.

Ảnh: IPM.

Chuyến hành trình ấy của người và chó có lúc êm đềm, có lúc trắc trở, có những kỷ niệm ấm áp sưởi ấm chính mình và cho cả người khác, nhưng có lẽ nhiều hơn hết thảy là sự chờ đợi. Chờ đợi đời mình hết đơn côi, chờ đợi hạnh phúc quay trở lại, chờ đợi ngày đoàn tụ. Đôi khi sự chờ đợi giống như một chú chó ngẩng đầu nhìn sao trời, như thể chú mơ ước và tìm kiếm một điều hoàn toàn nằm ngoài tầm với.

Một người và chó, rong ruổi lên đường.

Ngoài chú chó Happy và chủ của mình, Chú Chó Gác Sao còn mở rộng câu chuyện đến những con người khác, những chú chó khác. Đó là một thằng bé khao khát yêu thương, trên đường tìm ngược về nhà ông đã “ăn cắp” một con chó già suýt có số phận bi thương tại tiệm nuôi thú kiểng. Đó là một bà lão đầy tự trọng, không muốn phải cậy nhờ bất kỳ ai nên ngày nào cũng xù lông nhím với tất cả, trừ một con cún dặt dẹo ốm yếu nhặt được…

Điều diệu kỳ là những câu chuyện ấy tưởng chừng độc lập, riêng rẽ nhau, cuối cùng lại gắn kết như một vòng tròn.

Truyện đã được chuyển thể thành phim.

Chỉ vỏn vẹn có hai tập, nhưng Chú Chó Gác Sao là một bộ truyện tranh cảm động, sâu sắc, đẹp đến nao lòng. Những câu chuyện phơi bày nỗi cô đơn, khao khát yêu thương, cũng như sự bất lực của con người trước những điều không thể đổi thay của cuộc sống. Nhưng ở bên cạnh họ luôn có một chú chó, thế nên cũng vì thế mà cuộc đời cũng không quá “xấu xa”, ít nhất cũng có “hoa táo nở”.

Những chú chó không phải là ông Bụt, bà Tiên đỡ đầu, không thể thay đổi hoàn toàn cuộc đời của chủ. Nhưng chúng đã xoa dịu tâm hồn, vá lại những vết thương lòng mà có thể chủ của chúng còn chẳng chịu thừa nhận hay biết rằng vết thương ấy tồn tại. Chúng làm tất cả bằng tình yêu ngây thơ, vô tư và lòng trung thành hết mực.

Ảnh: IPM.

Có thể Chú Chó Gác Sao sẽ khiến bạn rơi nước mắt. Bởi câu chuyện không chỉ có nỗi cô đơn, nó còn mang đến một cảm giác đắng cay nhắc nhở chúng ta rằng cuộc sống sẽ không bao giờ diễn ra theo ý muốn. Nhưng đừng quên câu chuyện cũng có cả vị ngọt ngào, nhắc nhớ đến những điều tốt đẹp. Chỉ cần chúng ta còn dũng khí, chỉ cần chúng ta còn bắt đầu một ngày mới, không sớm thì muộn sẽ cảm nhận được vị ngọt ấy của cuộc sống trong tim mình.