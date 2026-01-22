Running Man Vietnam mùa 3: "Chạy" từ màn ảnh nhỏ vào trái tim fan và ra rạp chiếu

HHTO - Tiếp nối thành công hai mùa trước, mùa 3 Running Man Vietnam - Chạy Ngay Đi không hề lép vế khi khiến khán giả “sốc toàn tập” với những nước đi táo bạo.

Nâng cấp từ xé bảng tên đến “xé” cả kịch bản

Điểm sáng của Running Man Vietnam mùa 3 nằm ở cách chương trình đầu tư vào nội dung tổng thể cho từng tập. Thay vì chỉ là chuỗi trò chơi rời rạc, mỗi tập được xây dựng như một vũ trụ thu nhỏ với những concept rõ ràng như: Cướp biển, nghi phạm, Giáng sinh, phú hộ và người hầu… Nhờ đó khán giả không chỉ xem dàn cast chơi game mà còn theo dõi mạch truyện xuyên suốt, mang lại cảm giác hồi hộp và cuốn hút hơn.

“Đặc sản” xé bảng tên quen thuộc cũng được làm mới liên tục. Luật chơi không đơn giản chỉ là tìm - bắt - xé mà được đổi theo từng chủ đề. Ở tập có chủ đề “Cuộc chiến nghi phạm”, người có số vote loại cao nhất trong các trò chơi trước sẽ trở thành mục tiêu bị săn đuổi, người chơi đó phải liên tục né tránh các thành viên khác để “giữ mạng”. Chỉ khi “nghi phạm” tìm được chiếc còi của chương trình và thổi lên thì cục diện trò chơi mới đảo chiều, chuyển mục tiêu sang người khác.

Còn trong tập “Liên minh săn ngọc” với chủ đề cướp biển, các “gián điệp ngầm” được cài cắm chéo giữa hai đội hải nam - hải nữ, khiến những màn phản bội và lật kèo xảy ra liên tục, không ai có thể đoán trước được.

Bạn Kim Ngân chia sẻ: “Đã xem cả 3 mùa của Running Man Vietnam, mình cảm thấy ấn tượng với mùa 3 nhất, không chỉ vì được lên cốt truyện rõ ràng mà còn bởi dàn cast trẻ trung và năng động. Mình từng nghĩ Chạy Đi Chờ Chi mới là “huyền thoại” nhưng sau khi xem Chạy Ngay Đi thì mình đã có hơi… lung lay”.

Bên cạnh nội dung, mùa 3 còn ghi điểm nhờ dàn khách mời đang được yêu thích như: Pháo, Uyển Ân, Huỳnh Lập, Diệu Nhi, Neko Lê hay Bùi Công Nam… Các nghệ sĩ lăn xả hết mình, bắt nhịp nhanh với chương trình và tạo ra nhiều miếng hài duyên dáng.

Quan trọng hơn tất cả vẫn là sự đồng đều của dàn cast chính. Với những gương mặt mới như: Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quân A.P kết hợp cùng các “kì cựu” như Ninh Dương Lan Ngọc, Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát đã khiến chương trình thêm phần nổi bật vì ai cũng là một màu sắc riêng, liên tục hỗ trợ nhau để không ai bị “rớt miếng”.

Sự tung hứng tự nhiên, phản xạ nhanh cùng tinh thần chơi hết mình đã giúp Running Man Vietnam mùa 3 giữ được không khí vui vẻ, sôi động nhưng không gượng ép, và đây cũng là yếu tố then chốt để chương trình giữ chân khán giả.

Cú “bẻ lái” chưa từng có trong lịch sử gameshow

Thông tin tập cuối “Con rối tự do” được đưa ra rạp ngay lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo kế hoạch được công bố, chương trình có suất ra mắt khán giả vào ngày 22/1/2026 với đầy đủ dàn cast chính đình đám và một số khách mời đã tham gia ghi hình. Điều này khiến khán giả “đứng ngồi không yên” và mong muốn được gặp thần tượng của mình. Sau đó, chương trình sẽ chính thức khởi chiếu rộng rãi từ ngày 24/1/2026.

Việc một gameshow như Running Man bước chân lên màn ảnh lớn được xem là một nước đi khá mạo hiểm nhưng cũng đầy tham vọng. Trên màn ảnh rộng, những pha rượt đuổi, xé bảng tên hay biểu cảm “lật mặt” của dàn cast hứa hẹn sẽ trở nên kịch tính và sống động hơn nhiều so với màn ảnh nhỏ ở nhà. Không gian rạp xịn xò, mang lại cảm giác thỏa mãn khi xem, khiến chương trình đạt đến giới hạn “thỏa lòng người hâm mộ”.

Đây cũng có thể xem là cách ekip khép lại Chạy Ngay Đi bằng một dấu ấn đặc biệt, biến tập cuối thành một sự kiện đúng nghĩa thay vì chỉ là tập phát sóng thông thường.

“Quạt cứng” hào hứng và hàng loạt phản ứng “cười xỉu”

Ngay khi thông tin ra rạp được lan truyền, cộng đồng mạng được chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận khán giả cho rằng Chạy Ngay Đi hoàn toàn xứng đáng được ra màn ảnh rộng sau chặng đường 6 năm, bởi đây là chương trình có lượng người xem đông đảo, nội dung đầu tư và đủ sức tạo trải nghiệm tập thể.

Tuy nhiên, cũng không ít khán giả bày tỏ sự băn khoăn. Nhiều người đã quen với việc xem Running Man Vietnam trên truyền hình hoặc YouTube nên cảm thấy hình thức ra rạp mang lại nhiều bất tiện, nhất là đối với những khu vực chưa phổ biến mô hình này. Bộ phận khán giả này cho rằng đây là gameshow vốn mang tính giải trí cuối tuần nên xem tại nhà sẽ mang lại cảm giác thoải mái hơn.

Đáng chú ý, mạng xã hội cũng tràn ngập những bình luận mang màu sắc hài hước đúng chất “quạt cứng” Running Man như: “Vô rạp có được mang tô cơm theo không?”, “Xem mà mắc cười quá có được tua lại không?”... Dù khen hay chê, cũng không thể phủ nhận rằng sự phủ sóng của chương trình Chạy Ngay Đi nói riêng và cả ba mùa Running Man Vietnam nói chung là quá lớn, quyết định đưa tập cuối ra rạp đã khiến Running Man Vietnam trở thành tâm điểm bàn tán trong thời gian dài.