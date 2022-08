Sao C-Biz tại sự kiện BVLGARI: Triệu Lộ Tư đẹp nhưng gây tranh cãi, tương tác với Ngô Lỗi gây sốt

HHT - Mới đây, một số trang tin và mạng xã hội lan truyền thông tin RM (BTS) là cái tên đã truất ngôi tài tử Henry Cavill trong cuộc bình chọn Người đàn ông đẹp trai nhất năm 2022 (The Most Handsome Man of 2022). Tuy nhiên, phía TC Candler phủ nhận thông tin trên và cho biết kết quả chính thức sẽ được công bố vào tháng 12.

HHT - Sau thành công của "Love Dive", IVE tiếp tục trở lại đường đua K-Pop với đĩa đơn "After LIKE". Thử sức với thể loại Disco và lần đầu đưa rap vào một ca khúc của nhóm, IVE nhận được nhiều lời khen từ khán giả với "After LIKE".