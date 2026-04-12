Sao nam Hoa ngữ khổ nhất lúc này: Đóng chính phim nào sập thảm phim đó

HHTO - Nhìn vào tình hình của Băng Hồ Trọng Sinh lúc này, khán giả không khỏi lo lắng cho tương lai của Lý Quân Nhuệ. Có khi nào nam diễn viên không thể tách khỏi Mạnh Tử Nghĩa?

Băng Hồ Trọng Sinh (Sống Lại Từ Hồ Băng) được giới thiệu là phần 2 của Sở Kiều Truyện - bộ phim cổ trang đình đám từng gây bão từ 9 năm trước. Nhưng thật không ngờ Băng Hồ Trọng Sinh càng chiếu càng bị chê, thậm chí khán giả thấy phim tệ quá còn đi xem lại Sở Kiều Truyện. Từ đó mà bộ phim chiếu từ năm 2017 bỗng dưng hot trở lại, các diễn viên từ chính đến phụ của Sở Kiều Truyện được nhắc tên liên tục còn dàn cast của Băng Hồ Trọng Sinh thì không ai muốn nhắc tới.

Phim mới của Lý Quân Nhuệ chưa thành công

Và Băng Hồ Trọng Sinh chỉ là thất bại mới nhất của Lý Quân Nhuệ sau hàng loạt dự án đóng vai chính có kết quả đáng buồn. Từ Tạm Biệt Khoảnh Khắc Rung Động, Gửi Bản Thân Năm 1999, Yến Ngộ Vĩnh An rồi bây giờ là Băng Hồ Trọng Sinh đều có lượng view lẹt đẹt, điểm nhiệt bình thường, chẳng mấy ai quan tâm chú ý.

Nam diễn viên liên tiếp có phim thất bại

Đáng nói hơn, Lý Quân Nhuệ đã từng có phim Cửu Trùng Tử bùng nổ năm 2024, đưa bộ đôi Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa bứt phá tên tuổi. Những tưởng bệ phóng này sẽ giúp cả hai duy trì được sức hút, nhưng chỉ có Mạnh Tử Nghĩa vẫn thành công với những dự án tiếp theo. Ngược lại, Lý Quân Nhuệ rời xa Mạnh Tử Nghĩa chỉ toàn gặp bão tố, đóng chính phim nào là te tua phim đó. Khán giả cho rằng Lý Quân Nhuệ chưa đủ khả năng hoạt động độc lập, diễn xuất chưa đủ sức làm nam chính, lượng fan cũng chưa đông để thành bảo chứng rating cho phim. Mọi danh tiếng anh có đều nhờ hiệu ứng cặp đôi từ Cửu Trùng Tử mà thôi.

Anh sẽ tái ngộ Mạnh Tử Nghĩa trong Cửu Trùng Tử

Có lẽ vì nhận ra điều này, Lý Quân Nhuệ đã đồng ý tái hợp Mạnh Tử Nghĩa trong phim nữ chủ Thượng Công Chúa, dù chỉ là phiên 2 làm nền cho bạn diễn. Phim đã đóng máy từ 2 tháng trước và hãy chờ xem màn kết đôi Lý Quân Nhuệ - Mạnh Tử Nghĩa có giúp sự nghiệp nam diễn viên thăng hạng hay không.