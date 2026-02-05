Đêm hội Weibo 2025: Tăng Thuấn Hy - Trương Lăng Hách "đánh bài" trước đi thảm đỏ sau

Đêm hội Weibo 2025 triệu hồi được nguyên dàn nam thần đủ các thế hệ nên "tổng tài" Sina cũng không thiếu từ khóa đẩy lên Hot Search. Thuộc hội "kín cổng cao tường", Vương Nhất Bác chiếm sóng toàn mạng ngay khi bộ ảnh tạo hình tung ra trước "giờ G".

"Cơ địa lạnh lùng" của Vương Nhất Bác được fan đùa rằng hẳn anh không vui lắm vì Đêm hội Weibo 2025 không có chỗ leo núi. Anh đến thảm đỏ với trang phục của Loro Piana - thương hiệu được coi là "đồng phục" của giới siêu giàu. Ngực áo nổi bật chiếc trâm cài đến từ bộ sưu tập trang sức cao cấp của Chanel.

Tiêu Chiến xuất hiện với trang phục của Saint Laurent, đeo trang sức Boucheron. Như năm ngoái, anh được xếp ngồi cùng hàng nhưng ngược bên với Vương Nhất Bác. Fan Trần Tình Lệnh vẫn luôn ngóng chờ tương tác của 2 ngôi sao sau nhiều năm nhưng có lẽ rất khó.

Đinh Vũ Hề và Đặng Vi cùng chung một "thẻ từ khóa" vì đôi má ửng hồng theo lối trang điểm "ngà say" thịnh hành sau khi tung bộ ảnh "nhá hàng". Nhưng đi thảm đỏ, cả hai đều chọn lớp trang điểm nhạt hơn. Tỉ lệ cơ thể của Đặng Vi "gánh" set đồ khó của Dior. Đinh Vũ Hề mặc "nguyên cây" của Versace.

Trần Triết Viễn mặc suit của Saint Laurent. Phần thân trên nam tính, bảnh bao với sắc cam của sơ-mi và cà vạt, nhưng ảnh chụp toàn thân lại "bị dìm" tỉ lệ khiến chân anh ngắn hơn dù cao đến 1m8.

Bộ đôi từ K-Pop Zhanghao (ZB1) và Mark (GOT7) đi thảm đỏ chung.

Ngụy Đại Huân bảnh bao nhưng khí chất có phần kém hấp dẫn hơn "era Mạnh Yến Thần".

Thảm đỏ ngân hà nhưng cũng giống như tuyết rơi trong đêm khi Bạch Kính Đình xuất hiện, trùng khớp với concept tạo hình nam diễn viên tung ra trước đó.

Phe "nửa kín nửa hở" lại trùng hợp là những nam thần thuộc top visual của thế hệ. Trương Lăng Hách tạo thành tổ hợp nhan sắc đỉnh cao chấn động khi đi thảm đỏ với Tống Tổ Nhi. Anh diện trang phục của Gucci, phần xẻ ngực quyến rũ đã khéo khoe chiếc vòng "nhà rắn" BVLGARI.

Không dưới 1 lần dân mạng hi vọng Trương Lăng Hách - Tống Tổ Nhi nên đôi trên màn ảnh.

Trong thời gian chờ đi thảm đỏ, Trương Lăng Hách - Tăng Thuấn Hy - Châu Kha Vũ - Châu Dã hợp thành tụ chơi bài trong phòng chờ. Bên cạnh khoảnh khắc bắt cặp trên thảm đỏ, Tăng Thuấn Hy và Châu Dã còn gây sốt với khoảnh khắc che mặt "8 chiện".

Thảm đỏ dài cỡ 5 tiếng nên ban tổ chức cũng bày sẵn nhiều trò cho dàn sao giải trí.

"+ 4 máy xẻ ngực" trên thảm đỏ Đêm hội Weibo 2025 từ Tống Uy Long, Ngao Thụy Bằng, Vương An Vũ, Tăng Thuấn Hy. Mỗi người một vẻ từ lịch lãm, sang trọng đến phá cách có đủ.