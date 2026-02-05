Siêu thảm đỏ Đêm hội Weibo 2025: Bạch Lộc quyến rũ, Dương Mịch lộng lẫy hút hồn

HHTO - "Đếm mỏi mắt" không hết mỹ nhân là đặc sản của Đêm hội Weibo. Những gương mặt được khen nức nở trên thảm đỏ năm nay gọi tên Quan Hiểu Đồng, Na Trát, Cảnh Điềm, Bạch Lộc...

Ngày 5/2, Đêm hội Weibo 2025 diễn ra với thảm đỏ theo concept ngân hà. Màn LED và dàn đèn được bố trí dày đặc, tạo hiệu ứng ngàn sao lấp lánh khiến dân mạng trầm trồ "không hổ là đại tiệc lớn nhất năm". Phông nền không chỉ đẹp mà còn tôn người, tôn đồ. Cnet ví von khu check-in trông như lễ đường, đặc biệt chiều lòng fan couple có OTP đi thảm đỏ chung ngày hôm nay.

Chương Nhược Nam - Vương An Vũ cùng mặc tông đen, sánh bước trên thảm đỏ, thay cho lời khẳng định nên duyên trong Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian do đạo diễn Muốn Gặp Anh - Hoàng Thiên Nhân phụ trách. Chương Nhược Nam diện thiết kế của Mark Bumgarner, gây sốt ngay từ những ảnh "nhá hàng" đầu tiên với vẻ đẹp cổ điển, diễm lệ như thiên nga đen.

Ê-kíp Chương Nhược Nam đã đổi kiểu tóc búi cao đánh rối uốn xoăn trong ảnh demo qua bện tóc gọn.

Như mở rộng kết thúc của "Thư Kích Hồ Điệp", Châu Kha Vũ và Trần Nghiên Hy tay trong tay bước ra thảm đỏ.

Chiều lòng fan "Triều Tuyết Lục", Ngao Thụy Bằng - Lý Lan Địch cùng bước ra "lễ đường của Sina".

Hoàng Dương Điền Điềm đi thảm đỏ trong chiếc đầm dạ hội màu phớt hồng, xinh đẹp như công chúa nhỏ. Dân mạng để ý tiểu hoa 2K7 không đeo trang sức - được cho là động thái "né bão" sau gần 1 năm kể từ lùm xùm khuyên tai 8 tỷ thật - giả kéo theo những nghi vấn bất lợi về xuất thân của cô.

Đại Lộ Oa, Hạc Nam, Triệu Tình đi chung.

Trần Hạo Vũ, Trình Tiêu, Trương Dư Hi mỗi người một vẻ.

Bạch Lộc mặc đầm đỏ của Ulyana Sergeenko trong bộ sưu tập may đo cao cấp Xuân Hè 2025 và đeo trang sức De Beers. Là trùng hợp hay cố ý khi ngày 4/2, cô cũng tung ra bộ ảnh mặc hỉ phục đỏ ma mị - một trong những tạo hình sẽ xuất hiện ở những tập đầu của Đường Cung Kỳ Án. Liên tiếp náo loạn cõi mạng với sắc đỏ, dân mạng bình luận Bạch Lộc đã thành công kéo sự chú ý của người qua đường vào phim mới.

Cũng trong sắc đỏ, "chị đẹp" Xa Thi Mạn mặn mà.

Châu Dã diện chiếc đầm dáng suông từ bộ sưu tập Xuân Hè 2025 của Rami Kadi. Một số fan thích ê-kíp cho cô đội vương miện giống như ảnh nhá hàng vì trông nổi bật hơn.

Tống Tổ Nhi được khen đẹp như công chúa dị vực (concept sa mạc) dù diện đồ hiện đại trong loạt ảnh "báo trước". Tuy nhiên, cô chọn đi thảm đỏ với look 2 chụp với nước. Dù đã khéo léo sử dụng khăn quàng để che một nửa vai nhưng Tống Tổ Nhi vẫn trông khẳng khiu thấy rõ. Bù lại, loạt ảnh chụp cận mặt của cô xinh đẹp ngút ngàn.

Cảnh Điềm "bắt sáng" trên thảm đỏ.

Cổ Lực Na Trát ăn vận đơn giản nhưng cuốn hút, "ăn sạch" mọi khung hình tại thảm đỏ. Netizen nhận ra mỹ nhân Tân Cương tăng cân một chút nên nhìn càng có sức sống và quyến rũ hơn. Cô khoe trọn bờ vai thanh mảnh và đôi chân thon dài trên thảm đỏ.

Tóc hime gây sốt rồi thì không nhắc lại, Trần Đô Linh vấn tóc gọn gàng, khoe vóc dáng thanh mảnh trong thiết kế cao cấp của Peet Dullaert, đeo trang sức từ Harry Winston. Lư Dục Hiểu nổi bật diện thiết kế đặc biệt từ người bạn Muga Zhang - giám đốc sáng tạo đương nhiệm của Yumi Katsura chế tác. Phụ kiện đầu lạ mắt giúp cô khác biệt.

Quan Hiểu Đồng mặc trang phục cao cấp từ bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Elie Saab, được khen đẹp hơn cả người mẫu. Phong độ stylist của cô lên xuống thất thường, lần này là "biểu đồ lên". Váy dài chạm gót nhưng vẫn khoe trọn tỷ lệ chân dài của cô. Đổi dây chuyển thành bản nhỏ, tạo kiểu tóc xoăn hippie mang đến cho Quan Hiểu Đồng vẻ phóng khoáng lẫn yêu kiều ấn tượng.

Dương Tử có lớp trang điểm đẹp nhưng tổng thể lại "bị dừ".

Được dự đoán là Queen Weibo năm nay, Dương Mịch bước ra lộng lẫy trong trang phục từ bộ sưu tập Thu Đông 2025 của Tamara Ralph kết hợp đỉnh sức của Chopard. Trái lời đồn sát "giờ G" rằng không đi thảm đỏ, nữ diễn viên lộ diện cùng đoàn phim điện ảnh Kinh Trập Vô Thanh.

Thư Kỳ "hack tuổi", rạng rỡ như nữ giám đốc dự tiệc cuối năm của tập đoàn triệu đô.

Tân Chỉ Lôi xuất hiện quý phái trên thảm đỏ với bộ cánh haute couture của Elie Saab FW25 nhưng dân mạng lại ngóng đợi diện mạo rực đỏ của cô trong thiết kế từ BST Xuân Hè 2026 của Chanel.

Bữa tiệc nhan sắc sẽ còn náo nhiệt hơn ở tiệc chính của Đêm hội Weibo 2025.