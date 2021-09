Sao Việt thực hiện thử thách "ngày ấy - bây giờ": Trùm cuối chưa bao giờ làm ta thất vọng!

HHT - Thử thách "ngày ấy - bây giờ” bất ngờ gây sốt trở lại trên Facebook, tại đây nhiều sao Việt như Ninh Dương Lan Ngọc, BB Trần, Huỳnh Anh... khéo khoe nhan sắc dậy thì thành công.

Mới đây, cư dân mạng đồng loạt khoe ảnh của hiện tại và những ngày đầu tham gia mạng xã hội Facebook, "bắt trend" #howmuchhaveyouchangedchallenge (how much have you changed challenge) phiên bản mới. Để tham gia thử thách, bạn cần thực hiện các bước sau:

1. Mở ảnh đại diện của bạn trên Facebook.

2. Chọn ảnh đại diện cá nhân đầu tiên của bạn.

3. Chọn ảnh đại diện cá nhân mới nhất của bạn.

4. Đăng chúng bên cạnh nhau để chúng ta có thể thấy bạn đã thay đổi ra sao trong những năm qua.

Không chỉ netizen, nhiều sao Việt cũng nhanh chóng "bắt trend", khoe quá trình "dậy thì thành công" của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc dù đang trong khu cách ly cùng dàn cast Running Man Vietnam 2021 cũng không bỏ qua trào lưu thú vị này. Có thể thấy nữ diễn viên Cua Lại Vợ Bầu không có quá nhiều khác biệt so với những ngày đầu tập tành chơi Facebook, ngoại trừ các đường nét thanh thoát hơn sau quá trình giảm cân. "Bánh bao không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ đồng hành cùng Ngọc từ năm này qua năm khác", cô viết.

Á hậu Hoàng Oanh ngày nào còn cột tóc hai bên, son môi xí muội chuẩn gương mặt ảnh bìa tạp chí teen, nay đã trở thành bà mẹ một con. Netizen có thể thấy rõ sự trưởng thành qua thời gian của nàng hậu.

Diễn viên Huỳnh Anh lấy một loạt ảnh từ những ngày đầu tham gia mạng xã hội Facebook - năm 2005 so sánh với hiện tại. Có thể thấy từ một người mẫu tuổi teen chuyên chụp ảnh minh họa cho các tạp chí học trò, sau 16 năm, Huỳnh Anh đã trở thành một quý ông trưởng thành, nam tính.

"Trùm cuối" trong trào lưu này gọi tên BB Trần, nam diễn viên hài không chỉ giảm cân thành công mà đổi sang tạo hình mà chắc ngày trước chính anh cũng không thể nghĩ tới. BB Trần cũng là một trong số ít sao nam V-Biz hiện tại được khán giả ủng hộ và yêu thích với hình ảnh nữ tính duyên dáng.

Thanh Phương (tổng hợp)