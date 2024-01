Sau 2 ngày buổi sáng dưới 10 độ C, nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội ngày mai có tăng không?

HHT - Miền Bắc và Bắc Trung Bộ nước ta đang trải qua đợt rét đậm rét hại dài ngày. Thủ đô Hà Nội đã có ngày thứ hai liên tiếp mà nhiệt độ buổi sáng dưới 10 độ C. Vậy dự báo ngày mai nhiệt độ Hà Nội có khác biệt gì không?

Trong 2 ngày liền, nhiệt độ lúc 6h sáng ở Hà Nội đều không lên đến 10oC (ngày 23/1 là 9,9oC; ngày 24/1 là 9,2oC), trời rất rét và học sinh mầm non, tiểu học được nghỉ.

Tuy nhiệt độ vào sáng sớm hôm nay thấp hơn sáng hôm qua nhưng nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay (giữa trưa đến giữa giờ chiều) thực ra lại nhích lên cao hơn hôm qua một chút (khoảng 1oC). Lý do là vì tốc độ gió mùa Đông Bắc của hôm nay đã giảm so với hôm qua.

Vậy theo dự báo thì ngày mai nhiệt độ Hà Nội thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh tăng cường vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến miền Bắc và miền Trung nước ta trong ngày và đêm nay. Tuy nhiên, theo trang Zoom Earth, sức gió Đông Bắc ở miền Bắc sẽ giảm dần từ hôm nay đến mai. Sáng sớm mai, dự báo tốc độ gió ở Hà Nội chỉ khoảng 5 km/h thay vì 8 - 9 km/h như sáng nay.

Đồng thời, nhiệt độ ở khu vực phía Nam Trung Quốc - nơi không khí lạnh từ Bắc Cực đi qua trước khi đến nước ta - cũng đang tăng dần, dù tăng chậm. Vì vậy, khả năng lớn là nhiệt độ ở Hà Nội vào sáng sớm mai sẽ tăng 0,5oC - 1oC so với sáng nay, tức là có thể vượt qua ngưỡng 10oC.

Do sức gió giảm và trong ngày đôi lúc có nắng nên nhiệt độ cao nhất của ngày mai cũng sẽ cao hơn hôm nay, có thể lên đến 12 - 13oC vào giữa giờ chiều. Dù nhiệt độ tăng ít nhưng cũng sẽ tạo cảm giác đỡ “rét thấm thía” như hôm qua và hôm nay.