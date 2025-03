Sau 5 năm nghi "nghỉ chơi", Chi Pu - Quỳnh Anh Shyn bất ngờ ôm nhau thân thiết

HHT - Hành động Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn tay bắt mặt mừng, tương tác thân thiết tại đám cưới của Salim khiến netizen thích thú thốt lên: "Gương vỡ lại lành!".

Chiều 9/3, đám cưới của diễn viên Salim và ông xã Hải Long diễn ra tại Nha Trang có sự tham gia của đông đảo bạn bè thân thiết. Từ sớm, dàn sao Việt như ERIK, Đức Phúc, Trung Quân, gia đình BigDaddy, stylist Hoàng Ku, Hoa hậu Lương Thùy Linh, Thiên Ân... đã có mặt tại địa điểm tổ chức tiệc cưới.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn nhanh chóng trở thành tâm điểm, thu hút sự chú ý của netizen. Trong buổi tiệc tối, nhiều khách mời đã chia sẻ lên mạng xã hội loạt khoảnh khắc "tình thương mến thương" của Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn. Cả hai dành cho nhau những cái ôm, cái hôn, vui vẻ "quẩy" cùng nhau trong sự hân hoan của mọi người.

Bên cạnh đó, những dòng trạng thái được "người trong tiệc" chia sẻ như "Gương vỡ lại lành khi chúng ta yêu nhau", "Cảm ơn Salim và Hải Long" hay câu hỏi vui của stylist Hoàng Ku: "Sau tất cả tình bạn mới là sự kết nối nhỉ?" - càng khiến dân tình "dậy sóng". Netizen thích thú, mừng rỡ khi thấy hai người đẹp "nối lại tình thân" sau 5 năm vướng tin đồn "nghỉ chơi".

Trước đây, Chi Pu, Quỳnh Anh Shyn cùng với Salim và Sun Ht là hội bạn thân thiết ở đất Hà Thành. Tuy nhiên, vào khoảng cuối tháng 6/2020, các "thám tử mạng" phát hiện Quỳnh Anh Shyn bất ngờ hủy theo dõi Chi Pu ở nền tảng Instagram. Người đẹp sinh năm 1996 còn đăng dòng story, được cho là nhắc đến Chi Pu: "Be a good person in real life, not social media" (tạm dịch: Hãy là một người tốt ngoài đời chứ không phải trên mạng xã hội).

Những động thái của Quỳnh Anh Shyn làm rộ lên nghi vấn cô và Chi Pu "cơm không lành, canh không ngọt". Cư dân mạng nhanh chóng "soi" ra nguyên nhân cặp đôi rạn nứt là vì thời điểm đó Chi Pu dường như đang trong mối quan hệ tình cảm với bạn trai cũ của Quỳnh Anh Shyn.

Kể từ đó, khán giả không còn thấy Chi Pu và Quỳnh Anh Shyn "chạm mặt" ở những sự kiện hay tụ tập cùng hội bạn thân. Đến tháng 4/2023, giọng ca Đóa Hoa Hồng cũng bỏ theo dõi trên Instagram. Do đó, màn tái hợp sau nửa thập kỷ của hai chị em tại đám cưới Salim khiến netizen thích thú: "Người ngoài thôi mà vui giùm nói chi là hội bạn chung của 2 cổ".