Secret Invasion tập 2: Xuất hiện tình tiết liên quan đến Bộ Tứ Siêu Đẳng?

HHT - Không khiến cho người hâm mộ thất vọng, "Secret Invasion" đã chính cho ra mắt tập 2 với loạt plot twist “căng não" cùng những tình tiết có nhiều tác động lớn đến MCU trong tương lai.

Skrull - Thế lực mới đang thực sự đe doạ đến nhân loại?

Ngay sau vụ đánh bom, Nick Fury và Talos buộc phải bỏ trốn khi vô tình trở thành những kẻ tình nghi đứng sau. Cũng tại đây, cả hai đã cùng nhau tham gia một trò chơi để rồi từ đó phát hiện những bí mật mới từ người cộng sự của mình. Theo tiết lộ của Talos, toàn bộ chủng tộc Skrull li tán sau chiến tranh giữa họ và người Kree đã di cư đến Trái Đất và trà trộn vào cuộc sống của loài người theo tín hiệu mà ông đã gửi tới các đồng loại.

Chưa dừng lại ở đó, tại cuộc họp với hội đồng Skrull tối cao, người xem lại tiếp tục có một phen ngỡ ngàng khi chứng kiến màn giả dạng của các chủng loài biến hình này. Họ đều gần như nắm giữ các vị trí quan trọng trong xã hội MCU. Tại đây, Gravik cũng đã thật sự thể hiện dã tâm của mình khi muốn biến Trái Đất thành Skullos mới - nơi mà toàn bộ các Skrull sẽ cùng nhau sinh sống dưới hình dạng thật sự của mình.

Đáng chú ý, Gravik cùng đồng bọn cũng đang thực hiện một nghiên cứu dựa trên các mẫu vật của các chủng Groot (thành viên nhóm Guardians of the Galaxy), Frost Beast (quái vật xứ Jotunheim trong Thor: The Dark World), Cull Obsidian (tay sai của Thanos trong Avengers: Infinity War) và Extremis (virus do tập đoàn AIM sáng chế trong Iron Man 3) nhằm xây dựng một cỗ máy để tạo nên các Super Skrull. Trong nguyên tác, thay vì thu thập các mẫu vật ở trên, các Skrull đã thu thập sức mạnh của các thành viên Fanstatic Four nhằm tạo nên một Skrull mang trong mình bốn sức mạnh của Bộ Tứ Siêu Đẳng.

Thân thế thật sự của Nick Fury vẫn còn là một ẩn số

Dù đang trở thành kẻ tình nghi bị săn lùng khắp châu Âu, Nick Fury vẫn đến London để chia buồn trước sự ra đi của đặc vụ Maria Hill. Tại đây, ông đã gặp Elizabeth - mẹ ruột của Maria Hill. Sự thân thiết của cả hai dường như chứng tỏ rằng mối quan hệ giữa Fury và Maria còn hơn cả những cộng sự đơn thuần.

Bất lực trước những gì đã và đang xảy ra, Nick Fury quyết định trở về nhà sau khi không còn tìm được ai đáng tin cậy để giúp đỡ. Bất ngờ thay, ngay khi vừa bước vào bếp, Fury đã ôm hôn một người phụ nữ mà hóa ra đó là vợ của ông - Varra (hay còn tên Priscilla Fury dưới nhân dạng con người), một nữ Skrull. Nhưng trước khi Fury bước chân vào nhà thì nhân vật này vẫn ở hình dạng của Skrull và chỉ biến hình thành dạng người khi ông đến.

Ở đầu phim, Varra cũng chính là người đã giới thiệu Gravik cho Fury trong những ngày đầu người Skrull đến sinh sống tại Trái Đất. Liệu Nick Fury có biết được sự thật vợ mình là một Skrull? Nếu biết, tại sao ông vẫn phản đối với Talos về việc Skrull có thể sinh sống cùng với con người? Có lẽ, những điều này sẽ được Marvel giải đáp trong những tập phim tiếp theo của Secret Inavsion.