Selena Gomez lên tiếng bảo vệ vợ của Justin Bieber trước sự công kích của dân mạng

HHT - Với tư cách là đại sứ thương hiệu, aespa bị một số cư dân mạng chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp khi xuất hiện trễ trong show diễn của Givenchy tại Paris Fashion Week. Fan cho rằng việc aespa đến muộn có thể thông cảm được vì lý do thời tiết.

HHT - Thay vì sợ hãi khi có khán giả quá khích tiến lên sân khấu, CL (2NE1) lại bình tĩnh, cười lớn và còn giao lưu với người này cho đến khi có đội an ninh đưa anh rời khỏi sân khấu.

HHT - Bên cạnh bản cover bài hát "As It Was" của Harry Styles, Seungkwan cũng phát hành một bản phim đặc biệt đi kèm với ca khúc.