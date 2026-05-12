Perfect Crown đạt đỉnh rating, "Đại quân" Byeon Woo Seok đón tin vui lớn

HHTO - Sau thành công từ "Perfect Crown", giới chuyên môn nhận định giá trị thương mại của Byeon Woo Seok hiện đang "đạt đỉnh" ở tuổi 35. Sao nam "bỏ túi" thêm 6 hợp đồng quảng cáo chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026.

Theo thống kê từ Nielsen Korea, Perfect Crown dẫn đầu về tỷ lệ người xem trong nhiều tuần lên sóng. Tập phim mới nhất đạt mức rating 13,3% (toàn quốc), thiết lập kỷ lục mới cho loạt phim này.

Thành công từ dự án phim cũng giúp tên tuổi của dàn diễn viên thăng hạng. "Đại quân" Byeon Woo Seok vươn lên vị trí dẫn đầu BXH danh tiếng thương hiệu người mẫu quảng cáo tháng 5/2026 với mức tăng trưởng ấn tượng 356,40%.

Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, mỹ nam "bỏ túi" thêm 6 hợp đồng quảng cáo, nâng tổng số thương hiệu hợp tác lên 16. Giới chuyên môn nhận định giá trị thương mại của Byeon Woo Seok hiện đang "đạt đỉnh" ở tuổi 35.

"Phất" lên nhờ “cơn sốt” Lovely Runner năm 2024, nam chính Byeon Woo Seok "chốt đơn" 18 hợp đồng quảng cáo đa lĩnh vực. Trong đó, hai thương hiệu Prada và Cartier đều nhanh chóng bổ nhiệm anh vào hàng ngũ đại sứ.

Mới đây nhất, Byeon Woo Seok được lựa chọn trở thành tân đại sứ thương hiệu của BVLGARI. Bản hợp đồng "đắt giá" với BVLGARI tiếp tục khẳng định sức hút bền vững, nâng cao vị thế của Byeon Woo Weok.

Đáng chú ý, Byeon Woo Seok hiện là sao nam Hàn Quốc duy nhất đứng trong đội ngũ đại sứ của BVLGARI bên cạnh Kim Ji Won và Jang Won Young.

Bộ ảnh được công bố cùng thông báo bổ nhiệm nhanh chóng gây sốt trên các nền tảng mạng xã hội. Khí chất trưởng thành, sang trọng, cùng lợi thế hình thể của nam diễn viên được đánh giá phù hợp hoàn hảo với định hướng quiet luxury mà thương hiệu xa xỉ đang theo đuổi.

Các tín đồ thời trang cho rằng nền tảng người mẫu chuyên nghiệp giúp Byeon Woo Seok duy trì phong độ nổi bật giữa làng giải trí Hàn Quốc. Không chỉ sở hữu cộng đồng người hâm mộ tăng trưởng mạnh mẽ, mỹ nam sinh năm 1991 còn được xem là gương mặt hiếm hoi cân bằng được giữa thị hiếu đại chúng, giá trị thương mại và tinh thần thời trang cao cấp.

​

​