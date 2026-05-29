Phụ huynh nói về AIMO 2026: Khi tấm huy chương chưa phải điều quan trọng nhất

Ngọc Khánh - Ảnh: NVCC
HHTO - Phía sau khoảnh khắc nhận huy chương tại lễ trao giải Chung kết Quốc gia AIMO (Asia International Mathematical Olympiad) là cả một hành trình dài của các gia đình. Đó là những lá chắn vững vàng, tiếp thêm động lực của teen vượt giới hạn, bứt phá tại Đấu trường Toán học châu Á.

Hồi hộp hơn cả trong phòng thi

Lần đầu tiên đưa con tham dự AIMO, cô Nguyễn Thị Lộc (Thanh Hóa) vẫn nhớ cảm giác thấp thỏm lúc các con bước vào phòng thi. Gia đình cô có hai bé sinh đôi lớp 7 của trường THCS Trần Mai Ninh cùng tham gia kỳ thi và cả hai đều mang về thành tích ấn tượng với một Huy chương Vàng và một Huy chương Bạc.

Điều đặc biệt là đoàn trường THCS Trần Mai Ninh năm nay ra Hà Nội bằng 2 xe 45 chỗ. Với nhiều phụ huynh tại đây, các kỳ thi học thuật quốc tế dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong hành trình học tập.

Khác với hình dung về một “cuộc đua thành tích” căng thẳng, cô cho biết gia đình giữ tâm lý khá thoải mái: “Mẹ con cũng xem đây như một cuộc giao lưu, vui chơi cuối năm học thôi. Nhưng khi các con đạt giải cao thì đúng là cảm xúc bùng nổ thật”. Theo cô Lộc, thay vì “nhồi” thêm kiến thức quá sát ngày thi, gia đình tập trung để các con làm quen với đề những năm trước và rèn thêm kỹ năng Tiếng Anh - yếu tố quan trọng trong các kỳ thi Toán quốc tế.

Đồng đã hóa thành Vàng

Nếu với nhiều thí sinh, AIMO là lần đầu bước vào môi trường thi quốc tế, thì với gia đình cô Nguyễn Thị Ngọc Anh (Uông Bí, Quảng Ninh), đây giống như một hành trình tiếp nối, không có quá nhiều áp lực. Năm ngoái, con trai cô - bạn Nguyễn Quý Hải tham gia AIMO khi học lớp 6 và giành Huy chương Đồng. Sau gần một năm tiếp tục ôn luyện, nam sinh quay trở lại cuộc thi với tâm thế tự tin hơn và lần này đã chinh phục được Huy chương Vàng cùng cúp Vô địch khối 7.

Quý Hải và gia đình, cô giáo chủ nhiệm check-in tại cuộc thi.

Không thể phủ nhận "dặm bùa phép" cho Hải để "biến Đồng thành Vàng" có sự ủng hộ lớn từ gia đình và giáo viên. Dù đã quen với việc làm lá chắn của con, cô Ngọc Anh chia sẻ vẫn có cảm giác hồi hộp như năm nào cũng vậy: “Buổi tối trước hôm thi là đã lo rồi. Đến lúc con vào phòng thi, các mẹ ở ngoài cũng hồi hộp theo”, cô cười.

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hương chụp ảnh kỉ niệm với phụ huynh, học sinh trường THCS Trần Quốc Toản (Uông Bí, Quảng Ninh).

Điểm chung dễ nhận thấy ở nhiều phụ huynh tại AIMO năm nay là sự đồng hành rất sát sao cùng con. Có gia đình chọn cách để con thi đấu nhẹ nhàng như một trải nghiệm, có gia đình đầu tư dài hơi cho hành trình học thuật từ sớm. Nhưng sau tất cả, điều khiến nhiều phụ huynh nhớ nhất lại không hẳn là khoảnh khắc nhận giải, mà là hành trình nhìn thấy con trưởng thành qua từng lần bước vào phòng thi. Bởi với nhiều gia đình, AIMO không chỉ là một kỳ thi Toán quốc tế, mà còn là nơi các bạn học cách đối diện với áp lực, vượt qua giới hạn của bản thân và tiếp tục đi tiếp trên hành trình rất dài phía trước.

Đấu trường Toán học châu Á - AIMO do Ủy ban Olympic Toán học Châu Á sáng lập từ năm 2012. Chỉ trong 6 năm kể từ khi tham gia, học sinh Việt Nam đã mang về hơn 220 huy chương quốc tế. Tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025 tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản), 100% học sinh từ đoàn Việt Nam giành Huy chương, gồm 1 giải Vô địch, 10 Huy chương Vàng, 7 Huy chương Bạc và 4 Huy chương Đồng.

