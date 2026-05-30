Sĩ tử 2K11 trước “giờ G”: Cần bí kíp gì để thêm tự tin bước vào phòng thi?

HHTO - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TP.HCM sắp chính thức diễn ra. Trong mùa thi với nhiều điểm mới, các sĩ tử 2K11 cần bỏ túi những "bí kíp" quan trọng sau để bước vào chặng đua nước rút với tâm thế tự tin và sẵn sàng nhất!

Bên cạnh việc ôn tập kiến thức, trước ngày thi, thí sinh cần sắp xếp sẵn các loại giấy tờ bắt buộc phải mang theo như phiếu dự thi hay các giấy tờ tùy thân vào một túi hồ sơ trong suốt có dán họ tên kèm số điện thoại để tránh bị thất lạc.

Những dụng cụ học tập cơ bản như bút bi, bút chì, tẩy và máy tính cầm tay cần được chuẩn bị đầy đủ từ trước. Teen nên mang thêm vài cây bút dự phòng để tránh trường hợp bút hết mực hoặc gặp trục trặc trong lúc làm bài. Riêng với môn Toán, thí sinh cần kiểm tra pin máy tính cầm tay trước ngày thi, bảo đảm thiết bị hoạt động tốt để không làm gián đoạn quá trình xử lý bài.

Ngoài dụng cụ học tập, thí sinh cũng có thể chuẩn bị thêm một số vật dụng cá nhân cần thiết như đồng hồ đeo tay để chủ động căn chỉnh thời gian làm bài. Một chai nước nhỏ cũng giúp teen ổn định tinh thần hơn khi cảm thấy quá lo lắng. Tuy nhiên, sĩ tử cần lưu ý chỉ mang theo những vật dụng được phép theo quy định.

Các teen hoàn toàn có thể nhờ sự trợ giúp từ các tình nguyện viên, thầy cô hoặc người phụ trách tại điểm thi khi gặp sự cố. Trong trường hợp quên giấy tờ hoặc thiếu dụng cụ học tập, thí sinh cần giữ bình tĩnh và nhanh chóng liên hệ với phụ huynh để mua đồ bổ sung hoặc trình bày với giám thị trông thi để được hỗ trợ.

Nếu không may ngủ quên, cần nhanh chóng liên hệ người thân để hỗ trợ di chuyển đến điểm thi sớm nhất có thể. Việc chuẩn bị đồng hồ báo thức, nhờ người thân nhắc giờ hoặc đi ngủ sớm từ hôm trước cũng là cách giúp hạn chế tình huống này xảy ra.

Trong những ngày cận thi, thí sinh cũng cần chủ động sắp xếp thời gian ôn tập và nghỉ ngơi hợp lý để đảm bảo sức khỏe. Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, bạn Nguyễn Ngọc Bảo Nhi (Trường THCS Võ Trường Toản, TP.HCM) cho biết bản thân đã hạn chế thức khuya học bài để giữ trạng thái tỉnh táo. Cô bạn ưu tiên ngủ đủ giấc và giữ thói quen sinh hoạt điều độ để cơ thể không bị quá tải. Bảo Nhi cũng chia sẻ: “Sau khi biết địa điểm thi, mình và bố đã chủ động “khảo sát” trước đường đi để tính toán thời gian di chuyển thực tế, từ đó có thể sắp xếp thời gian xuất phát phù hợp trong ngày thi chính thức. Nhờ vậy, mình cảm thấy yên tâm hơn, tránh việc phải vội vã trước giờ thi.”