Bật mí từ hội "chiến thần" Huy chương Vàng - Bạc quốc tế trở lại AIMO 2026

HHTO - Từng là những “chiến thần” giành Huy chương Vàng - Bạc tại Vòng Chung kết Quốc tế của Đấu trường Toán học Châu Á (AIMO) 2025, ba chàng trai La Thiên Ân, Trần Sơn Hà và Nguyễn Gia Bách trở lại thi đấu ở mùa giải năm nay, tiếp tục "ẵm Vàng" ở vòng quốc gia, tiết lộ "chuyện chưa kể" về ký ức Tokyo năm ngoái.

Ký ức Tokyo và sự háo hức ngày gặp lại

Nhìn lại hành trình tại vòng Chung kết Quốc tế tại AIMO 2025 ở Tokyo, Nhật Bản vào năm ngoái, với Trần Sơn Hà (trường THCS Đặng Thai Mai, Nghệ An), đó là ấn tượng về một đất nước thân thiện, là chuyến đi với nhiềuđiểm đến thú vị như chùa Asakusa Kannon, tháp truyền hình Tokyo Skytree và công viên Disneyland.

Sơn Hà trong chuyến đi Disneyland tại Tokyo vào năm ngoái cùng đội thi AIMO Việt Nam.

Trong khi đó, La Thiên Ân (trường Tiểu học - THCS Pascal, Hà Nội) lại nhớ nhất giây phút vinh danh đầy cảm xúc khi biết mình đạt giải Vàng. Riêng Nguyễn Gia Bách (trường THCS Vinschool Times City, Hà Nội) lại xem tấm Huy chương Bạc như một bất ngờ lớn, giúp bạn tự tin hơn vì trước đó cứ ngỡ rằng bản thân làm bài không tốt.

Dù từng thân thiết trong chuyến đi nhưng vì khác trường, nhà xa nên bộ ba này hầu như ít có cơ hội gặp trực tiếp. Dù vậy, Sơn Hà và Thiên Ân thỉnh thoảng vẫn trò chuyện qua Zalo. Bộ ba vừa trở lại với Chung kết Quốc gia AIMO năm học 2025 - 2026 và “dắt tay nhau” đạt giải Vàng ở khối lớp 7.

Háo hức với Vòng Chung kết Quốc tế tại Việt Nam

Sau thông tin Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 sẽ được tổ chức tại Việt Nam, Sơn Hà cho rằng thi đấu trên sân nhà là cơ hội rất tốt để học sinh Việt Nam giới thiệu văn hóa, phong cảnh đẹp và giao lưu trực tiếp với bạn bè quốc tế. Trong khi đó, Thiên Ân và Gia Bách lại có chút tiếc nuối nhẹ vì vẫn thích cảm giác được ra nước ngoài thi đấu để có thêm nhiều trải nghiệm mới mẻ.

Thiên Ân tại Chung kết Quốc tế AIMO 2025.

Trước khi bước vào kỳ thi sắp tới, Thiên Ân, Sơn Hà và Gia Bách cùng gửi gắm những lời cổ vũ đến các thí sinh còn do dự. Sơn Hà nhắn nhủ các bạn nên gạt bỏ những hoài nghi về năng lực của bản thân, giữ sự tập trung cao độ và ôn luyện nghiêm túc. Thiên Ân lưu ý về tính cẩn thận, nên làm chắc chắn câu đang làm trước khi chuyển sang câu khác.

Gia Bách truyền lại bài học kinh nghiệm từ lỗi sai của mình.

Riêng Gia Bách chia sẻ một bài học kinh nghiệm từ chính bản thân mình ở mùa giải trước. Năm ngoái bạn từng bị mất điểm đáng tiếc ở một câu Toán chỉ vì quên không quy đổi các số thập phân lớn hơn 1 thành hỗn số. Vì vậy, Bách khuyên các bạn năm nay nếu làm ra kết quả dạng này thì nhớ quy đổi chính xác để không bị trừ điểm.

Với những trải nghiệm đã có từ mùa giải trước, sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tâm lý thoải mái sẽ là bệ phóng giúp La Thiên Ân, Trần Sơn Hà cũng như Nguyễn Gia Bách tự tin đạt kết quả tốt tại Vòng Chung kết Quốc tế AIMO 2026 sắp tới.