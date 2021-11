Số phận giống nhau, fan lo Trần Vỹ Đình của "Hộc Châu Phu Nhân" cũng thảm như Nhậm Gia Luân

"Phong Khởi Lạc Dương" tung ảnh hậu trường cực chất: Fan háo hức chờ gặp Vương Nhất Bác HHT - Nhà sản xuất "Phong Khởi Lạc Dương" vừa tung bộ hình hậu trường cực chất của dàn diễn viên chính Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác và Tống Thiến. Điều đó khiến các fan háo hức hy vọng phim sẽ lên sóng kịp trong tháng 12 tới.

"Now, We Are Breaking Up" lên sóng: Song Hye Kyo với tình trẻ bất ngờ bị khán giả "ném đá" HHT - "Now, We Are Breaking Up" có thành tích mở màn khá tốt, nhưng câu chuyện tình yêu giữa Song Hye Kyo và Jang Ki Yong vì sao lại bị khán giả "ném đá"?

Sau Wanna One, MAMA 2021 xác nhận sự hiện diện của Ed Sheeran, "chốt đơn" tổ chức offline HHT - Ngày 16/11, cuộc họp báo toàn cầu của lễ trao giải MAMA 2021 đã được tổ chức. Một số thông tin về lễ trao giải năm nay đã được phía CJ ENM và Mnet hé lộ. Đặc biệt, thông tin nam ca sĩ Ed Sheeran sẽ tham dự MAMA 2021 khiến cộng đồng mạng không khỏi háo hức.

Taylor Swift diện váy cưới, mang đàn đến "đại náo" đám cưới người yêu cũ trong MV mới HHT - Taylor Swift vừa phát hành MV cho ca khúc "I Bet You Think About Me", trích từ album "Red" (phiên bản tái thu âm). Nữ ca sĩ khiến người hâm mộ bất ngờ hết lần này tới lần khác với khả năng sáng tạo và làm việc không ngừng nghỉ.

Hyun Bin và Son Ye Jin sẽ "hạ cánh" chung một nhà vào cuối năm nay? HHT - Các fan đang không khỏi xôn xao khi một đài truyền hình lớn của Hàn Quốc bất ngờ đưa tin cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin của "Hạ Cánh Nơi Anh" sẽ kết hôn trong năm nay. Vậy thực hư chuyện này như thế nào?

MAMA 2021: Wanna One tái hợp, Kang Dong Ho và bê bối gian lận của Produce 101 lại dậy sóng HHT - Trái với phản ứng háo hức, mong chờ từ đa số người hâm mộ của Wanna One, Knet đang không ngừng chỉ trích Mnet vì cố ý lợi dụng Wanna One và fan. Ngay sau thông tin Wanna One tái hợp được xác nhận, Kang Dong Ho (Baekho - NU'EST) cũng được gọi tên ở nhiều bình luận bởi nam idol là một trong những "nạn nhân" trong đêm Chung kết của "Produce 101" mùa 2.

T-ARA chính thức trở lại sau 4 năm vắng bóng, ca khúc “All Kill” chiếm trọn spotlight HHT - Sau 4 năm vắng bóng khỏi sàn đấu âm nhạc, T-ARA đã giữ đúng lời hứa với fan và quay trở lại cùng single album "Re:T-ARA". Không chỉ đem lại những sản phẩm chất lượng được 4 cô gái đầu tư kỹ càng, album mới của T-ARA còn khiến fan sống lại thời kỳ âm nhạc đỉnh cao của K-Pop thế hệ 2.