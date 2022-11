So sánh iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro: Chọn màn hình to hay "viên thuốc ảo diệu"?

HHT - Với các iFan, năm 2022 đích thị là một năm rộn ràng khi Apple cho ra mắt iPhone 14 Pro cực kì uyển chuyển và sáng tạo với tích năng Dynamic Island. Không những thế, "biến thể" iPhone 14 Plus năm nay cũng được người dùng quan tâm bởi kích thước màn hình siêu khủng.

Câu chuyện muôn thuở mà chúng ta luôn nhắc đến khi nhắc đến các thiết bị nhà Apple chính là về mặt thiết kế sản phẩm. Tổng thể iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro khá giống nhau và đều sử dụng chung một phong cách thiết kế với mặt lưng phẳng cùng khung viền vuông vức tạo nên vẻ nam tính, mạnh mẽ và cứng cáp.

Đúng như tên gọi của cả hai, dòng Plus năm nay như một bản nâng cấp của dòng cơ bản về kích thước màn hình lớn 6.7 inch cho trải nghiệm đầy đủ nhưng vẫn tiết kiệm. Còn dòng Pro là bản thu nhỏ của dòng Pro Max với nhiều tính năng cao cấp với kích thước bằng bản thường 6.1 inch.

Với kích thước lớn của phiên bản Plus, model sẽ phù hợp hơn với những bạn có bàn tay to và cần một thiết bị to lớn hơn để nâng tầm trải nghiệm. Trong khi đó iPhone 14 Pro với điểm khác biệt là 3 camera sẽ cho bạn thêm một lựa chọn nhiếp ảnh, dù vậy thì với 2 camera trên iPhone 14 Plus vẫn sẽ cực kì ổn đối với trải nghiệm chụp ảnh cơ bản.

Ngoài ra, màu sắc mà thương hiệu Apple mang đến cho hai siêu phẩm này vẫn là rất quen thuộc. iPhone 14 Plus tiêu chuẩn gồm có nhiều tùy chọn trẻ trung và năng động là: Đen, Trắng, Tím, Đỏ và Xanh dương.

Mặt khác, iPhone 14 Pro lại đề cao sự tối giản với các gam màu sang trọng hơn, gồm: Đen, Bạc, Tím và Vàng để người dùng có thể thoải mái chọn lựa tùy theo nhu cầu và sở thích của mình.

Tuy nhiên, sự khác biệt trong thiết kế nổi bật nhất cả dòng 14 năm nay chắc chắn là nằm ở màn hình. Nếu bề ngoài cả hai đều có cùng "âm hưởng" thì có thể nói rằng phần màn hình chính là một "bản hòa tấu" mới mẻ ở dòng Pro năm nay.

Dòng Pro năm nay đã được loại bỏ đi thiết kế tai thỏ tiêu chuẩn. Thay vào đó là thiết kế lỗ bấm có hình chữ "i" chứa camera trước và cụm cảm biến Face ID cực kỳ độc đáo, thu hút với tính năng Dynamic Island cực đã mắt. Còn trên dòng 14 Plus thì vẫn giữ nguyên thiết kế tai thỏ tiêu chuẩn quen thuộc.

Sự khác biệt về ngoại hình mặt trước tạo nên sự khác biệt và nâng cấp vẻ ngoài cho iPhone 14 Pro. Với tính năng Dynamic Island sẽ hiển thị cho người dùng các cảnh báo nhận biết về ngữ cảnh.

Thông báo các hoạt động đang diễn ra như là cuộc gọi đến, phát lại nhạc. Nhưng vì là một tính năng mới, nên bạn cũng sẽ phải chờ thêm một khoảng thời gian để các ứng dụng thứ 3 có thể tối ưu và tương thích mượt mà hơn.

Còn với phiên bản iPhone 14 Plus, khá đáng tiếc vì Apple lại một lần nữa sử dụng tần số quét 60Hz trên model màn lớn này. Dù vậy, với kích thước khủng bằng với phiên bản Pro Max, đây vẫn sẽ là một lựa chọn tốt cho trải nghiệm giải trí đầy đủ với màn hình OLED với công nghệ Super Retina HDR cực nịnh mắt.

Ngoài ra, các ứng dụng hiện tại cũng sẽ chạy mượt và tương thích tốt hơn với phiên bản tai thỏ hiện tại.

Nếu bạn là một người ưu ái một màn hình lớn cho trải nghiệm giải trí đầy đủ, nịnh mắt mà lại còn "hợp ví" thì hãy chọn iPhone 14 Plus. Còn nếu bạn là một người yêu sự mới mẻ cũng như muốn trải nghiệm nhiều tính năng cao cấp, hiện đại hãy chọn iPhone 14 Pro bạn nhé!