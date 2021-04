Song Hye Kyo vướng ồn ào trang phục: Phong cách giản dị hay “Siêu giàu siêu tiết kiệm”?

HHT - Netizen vừa phát hiện một chi tiết lạ xung quanh trang phục của Song Hye Kyo. Vẫn biết mỹ nhân K-Biz thoải mái chuyện ăn mặc nhưng làm như vậy liệu có phải quá xuề xòa?

Song Hye Kyo vốn là ngôi sao hạng A của showbiz Hàn, sở hữu khối tài sản kếch xù với nhiều bất động sản đắt giá. Thế nhưng, chuyện ăn mặc của Song Hye Kyo từng gây nhiều tranh cãi vì quá đơn giản, đôi khi chẳng ra dáng ngôi sao đình đám.

Trên thảm đỏ Song Hye Kyo lộng lẫy quý phái bao nhiêu thì khi ở đời thường, cô lại chọn trang phục rất thoải mái, đôi khi bị xem là xuề xòa. Trong khi nhiều nữ idol biến sân bay thành sàn diễn thời trang với những set đồ cực chất thì Song Hye Kyo khiến nhiều người không thể nhận ra khi chỉ mặc quần soóc áo thun mà thôi.

Mới đây, Song Hye Kyo gây chú ý khi tham gia phim tài liệu về diễn viên gạo cội Youn Yuh Jung thì netizen cũng thấy set đồ mà cô mặc nhìn rất quen. Chính xác hơn thì đây chính là bộ đồ mà Song Hye Kyo đã diện trên trường quay phim Now, We Are Breaking Up.

Từ chiếc áo thun trắng in họa tiết đen đến áo blazer bên ngoài đều giống hệt nhau, thậm chí cách xắn tay áo cũng y hệt. Việc diện một set đồ lên hai bộ phim khác nhau khiến Song Hye Kyo bị xem là quá xuề xòa trong chuyện ăn mặc, thậm chí bị chê “sao hạng A siêu giàu mà quá tiết kiệm”.

Tuy nhiên, người hâm mộ của nữ diễn viên cho rằng chuyện này không có gì to tát. Rất có thể hai bộ phim ghi hình cùng một ngày hoặc lịch trình của Song Hye Kyo quá bận rộn nên không kịp thay đổi trang phục.

Thêm vào đó, phim tài liệu đã lên sóng còn Now, We Are Breaking Up thì đến cuối năm mới ra mắt, khoảng cách giữa hai phim quá xa nên Hye Kyo có mặc trùng trang phục cũng chẳng sao.