Soulmate: Bộ phim thanh xuân đầy tiếc nuối khiến bạn nhớ về một người đã từng là tất cả

HHT - "Soulmate" chính là chuyến tàu đưa bạn vào một hành trình đầy hoài niệm, trăn trở về “tri kỷ” mỗi người cất giấu trong tim.

Câu chuyện day dứt về hai con người coi nhau như tri kỷ

Soulmate kể câu chuyện về Mi So (Kim Da Mi thủ vai) và Ha Eun (Jeon So Nee đóng). Gặp nhau lần đầu tiên vào năm 11 tuổi khi Mi So chuyển đến đảo Jeju cùng mẹ, giữa hai cô gái đã hình thành một mối liên kết không thể tách rời. Gắn bó cùng nhau suốt thuở thiếu thời, Mi So và Ha Eun ăn chung bàn, ngủ chung giường, cho đến khi cả hai cô gái… yêu chung một người. Chàng trai Jin Woo (Byun Woo Seok thủ vai) xuất hiện, khiến những rạn nứt trong mối quan hệ của Mi So và Ha Eun bắt đầu nảy sinh.

Thế nhưng có lẽ đó chỉ là phần nổi trong tảng băng chìm, khi những khác biệt về tính cách, quan điểm và cả cuộc sống khắc nghiệt mới là thứ khiến tình bạn của Mi So và Ha Eun tan vỡ. Sau tất cả, khi bước qua ngưỡng cửa trưởng thành, cả hai vẫn chưa từng quên nhau.

Bởi trước đây, ngay cả khi xung đột với nhau thì Mi So và Ha Eun cũng không làm hòa theo cách của những người bạn bình thường. Họ thương nhau, giận nhau, chì chiết nhau, rồi ôm nhau thật chặt. Như chính Ha Eun trong cơn giận giữ lên đến đỉnh điểm khi nghĩ rằng Mi So và Jin Woo phản bội mình, cô hét lên: “Cậu nghĩ mọi người đều thật lòng yêu thương cậu à? Chẳng có ai cả, ngoài tôi! Không ai trên thế giới này thực sự yêu thương cậu, ngoài tôi!”.

Màn thể hiện tuyệt vời của Kim Da Mi và Jeon So Nee

Vai diễn Mi So của Kim Da Mi vừa có những điểm giống, vừa có những nét khác biệt rõ ràng so với các dạng vai trước đây nữ diễn viên từng đảm nhận. Mi So phải chịu nhiều thương tổn ở quá khứ, nhưng cô luôn dùng nụ cười và sự phóng khoáng để giấu kín nỗi đau sâu trong tâm hồn.

Từ việc học trường nghề, học vẽ, một mình đến Seoul và lăn lộn đủ nghề, Mi So luôn dùng sự cứng cỏi để đối mặt với cuộc đời. Tuy nhiên, chính điều đó cũng mài mòn phong thái luôn tự do, hiên ngang của cô.

Trong khi đó, Jeon So Nee vào vai Ha Eun, cô gái trẻ được định sẵn có một cuộc đời êm đềm, bình lặng, sống theo những gì cha mẹ cô đã sắp đặt tại vùng quê Jeju thanh bình. Dịu dàng, ngọt ngào, có công việc giáo viên ổn định và một người bạn trai thành công, Ha Eun dường như có cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều so với người bạn thân Mi So. Thế nhưng, những đợt sóng ngầm trong diễn biến tâm lý của Ha Eun được Jeon So Nee mô tả một cách tinh tế.

Tương tác của Kim Da Mi và Jeon So Nee trên màn ảnh được đánh giá là rất tốt, không hề lép vế phiên bản gốc Thất Nguyệt và An Sinhcủa Châu Đông Vũ và Mã Tư Thuần. Jeon So Nee chia sẻ về thời gian hợp tác với Kim Da Mi: “Khi chúng tôi nhìn vào mắt nhau, có cảm giác như chúng tôi sẽ làm gì đó không thể dự đoán trước” .