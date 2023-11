Spotify Wrapped 2023: BTS, BLACKPINK áp đảo lượt nghe, ai "on top" nghệ sĩ Việt?

HHT - BTS dẫn đầu Top nhóm nhạc được nghe nhiều nhất thế giới năm 2023, theo thống kê của Spotify. Trong khi đó, "út vàng" Jung Kook vừa oanh tạc bảng xếp hạng thế giới, vừa công phá bảng xếp hạng tại Việt Nam.

Dàn sao K-Pop đang chứng minh sức lan rộng trên toàn cầu khi có sự tăng trưởng đáng kể về lượt stream, ghi danh vào các bảng xếp hạng toàn cầu. Theo thống kê của Spotify, BTS đứng thứ 19 trong Top nghệ sĩ được stream nhiều nhất toàn cầu 2023, cũng là nhóm nhạc có có lượt stream cao nhất trên toàn cầu năm qua. Nhóm nữ được stream nhiều nhất toàn cầu năm 2023 thuộc về BLACKPINK. Kể từ 2019 đến nay, BLACKPINK đã 5 năm liên tiếp nắm giữ vị trí này.

Trong Top nhóm nhạc được stream nhiều nhất toàn cầu 2023, sau BTS (No.1) và BLACKPINK (No.11), K-Pop còn có sự góp mặt của NewJeans, TWICE và SEVENTEEN với thứ hạng lần lượt là 13, 25 và 36.

Với Top bài hát được stream nhiều nhất toàn cầu 2023, K-Pop có 4 cái tên sáng "on top" là Seven feat. Latto (Explicit ver) của Jung Kook - hạng 4, Cupid (Twin ver) của FIFTY FIFTY - hạng 24, Like Crazy của Jimin - hạng 41 và OMG của NewJeans - hạng 48.

Ở Việt Nam, vượt mặt cả các ngôi sao trong nước, Jung Kook là cái tên đứng đầu ở Top nghệ sĩ 2023 và Top bài hát 2023. Không khó hiểu khi anh là thành viên đông fan nhất nhì của nhóm nhạc toàn cầu BTS, lại vừa ra mắt solo trong năm nay. Đầu tiên là đĩa đơn Seven, sau đó là album solo đầu tiên GOLDEN, Jung Kook khiến thị trường âm nhạc trong nước lẫn quốc tế chao đảo, trong đó có Việt Nam.

Ở Top bài hát 2023 của Việt Nam, thành viên của BTS đã chiếm 5/10 ca khúc. Top 3 lần lượt thuộc về Jung Kook với Seven feat. Latto (Explicit ver), kế đó là Jimin cùng Like Crazy, Left and Right của Charlie Puth và Jung Kook. V có 2 bài hát được khán giả Việt nghe nhiều là Slow Dancing và Love Me Again.

Hoạt động nhóm ít ỏi nhưng lại sôi động những màn ra mắt solo của từng thành viên, BTS vẫn cho thấy sức hút không ngừng của mình với công chúng.