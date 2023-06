Sướng nhất fan Việt tháng 7: Được gặp toàn cái tên "siêu hot" từ Đông sang Tây

HHT - Không riêng BLACKPINK, mùa Hè tại Việt Nam "rực lửa" hơn bao giờ hết khi quy tụ một loạt những cái tên "nóng bỏng tay" chỉ trong tháng 7 năm nay.

Vừa qua, khán giả Việt Nam đã được một phen náo loạn khi BLACKPINK xác nhận "hạ cánh" tại sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) với 2 đêm concert nằm trong khuôn khổ world tour Born Pink vào cuối tháng 7. Buổi hòa nhạc được kỳ vọng sẽ diễn ra với quy mô cực "khủng", thu hút sự có mặt của lượng khán giả khổng lồ cả trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, BLACKPINK không phải là cái tên "hót hòn họt" duy nhất mà fan Việt có cơ hội được gặp tại quê nhà trong tháng 7. Vào ngày 22/7, một đêm nhạc hội tại Nha Trang sẽ được tổ chức với sự góp mặt của "hoàng tử tình ca" Charlie Puth. Sức nóng của chàng ca sĩ đa tài này đã giúp cho ban tổ chức"tẩu tán" hết toàn bộ số vé chỉ trong vòng 24 giờ mở bán.

"Team miền Nam" không thiệt thòi khi cũng trong ngày 22/7, hội "mọt phim" boylove Thái - đặc biệt là fan của couple đình đám EarthMix - sẽ phải bận rộn với buổi fan meeting của cặp đôi này mang tên EarthMix - Fly to the moon in VietNam. Sự kiện sẽ được tổ chức tại The Adora Nguyễn Kiệm (TP.HCM) với 4 hạng vé từ 1 triệu đến 4,8 triệu đồng.

Đặc biệt, đây không phải là lần đầu tiên Earth và Mix tổ chức họp fan tại Việt Nam. Trước đó, cả hai đã thành công tổ chức EarthMix Wonderful Day In VietNam vào cuối năm 2022 tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) với sự tham gia của hàng nghìn khán giả trong và ngoài nước.

Chỉ trong tháng 7, Việt Nam đã trở thành nơi "đất lành chim đậu" khi quy tụ nhiều nghệ sĩ giải trí đình đám. Điều này đã khiến cho người hâm mộ Việt không chỉ tự hào "nở mũi" mà còn hy vọng những sự kiện trên sẽ là "bệ phóng" giúp Việt Nam trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều nghệ sĩ danh tiếng.