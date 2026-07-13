Tại sao người dân Hà Nội liên tục gặp sóc "chạy rào" Hồ Tây, vờn nhau trên phố?

HHTO - Dân mạng đang chia sẻ những hình ảnh vô tình bắt gặp những chú sóc đang "trốn tìm" ở các tán cây giữa phố tại Hà Nội, thay vì ở sở thú. Nhiều netizen bất ngờ nhưng cũng không ít người khẳng định, không khó để bắt gặp sóc ở Thủ đô.

Trên Threads, một bài đăng đang viral với gần 2K lượt "thả tim" (tính đến chiều 13/7), ghi lại cảnh 2 bé sóc đang vờn nhau trên một thân cây giữa phố tại Hà Nội. Không chỉ chủ bài đăng, một số netizen cũng bất ngờ khi chứng kiến khoảnh khắc "dễ cưng" tưởng chỉ có tại sở thú hay trong rừng.

Đoạn video 2 chú sóc đuổi bắt trên cây tại Hà Nội đang khiến dân mạng thích thú. - Video: Threads @b.bun05

Trong phần bình luận, một số netizen cũng chia sẻ hình ảnh, clip bản thân bắt gặp sóc trên phố phường Hà Nội, "chạy rào" ở Hồ Tây hay thỉnh thoảng "lạc vào" trung tâm thương mại, ban công nhà dân... Không ít dân mạng kể chuyện bắt gặp sóc thường xuyên.

Theo kinh nghiệm từ những người dùng Threads, tại Hà Nội, sóc thường xuất hiện ở khu vực có nhiều cây cao, to như phố cổ, Hồ Gươm, cây cổ thụ tại khu dân cư/ tập thể cũ.

﻿ Những hình ảnh, clip khác về sóc tại Hà Nội được dân mạng chia sẻ.

Bé sóc như "chạy đua" với người dân chạy bộ tại Hồ Tây. - Video: Threads @beast.91

Vì sao và khi nào sóc xuất hiện giữa phố tại Hà Nội?

Sóc không phải động vật hiếm. Chúng làm tổ trên các cành cây cao hoặc trong hốc cây, khe hở giữa các cây lớn. Mỗi năm, hình ảnh sóc "bay nhảy", "lang thang" ở phố cổ vẫn được dân mạng chia sẻ.

Chúng thường được bắt gặp vào khoảng tháng 1 - 3, do đây là mùa sinh sản của loài. Hoặc, sóc cũng thường được bắt gặp vào dịp này, khoảng từ tháng 5 đến tháng 7 tại Hà Nội. Bởi đây là mùa quả chín (sấu, si, bàng...), sóc sẽ ra ngoài kiếm ăn vào sáng sớm hoặc chiều mát.