Điều gì khiến Labubu - món đồ chơi từng gây sốt toàn cầu nhanh chóng mất nhiệt?

HHTO - Mới năm ngoái, Gen Z còn rủ nhau săn Labubu, canh giờ mở bán, thậm chí chấp nhận mua giá cao để sở hữu. Giờ đây, những chú "quái vật răng khểnh" gần như chỉ còn xuất hiện trong các bài đăng “pass đồ”, hội nhóm thanh lý. Điều gì khiến một món đồ chơi từng "hot hit" toàn cầu lại nhanh chóng hạ nhiệt?

Khi thứ Gen Z mua không chỉ là một món đồ chơi

Ra đời từ năm 2015 bởi họa sĩ người Hồng Kông Kasing Lung, Labubu sau đó được POP MART mua bản quyền và phát triển thành dòng đồ chơi nghệ thuật (art toy) nổi tiếng toàn cầu. Đến năm 2025, nhân vật "quái vật răng khểnh" này bất ngờ tạo nên cơn sốt trong giới trẻ, góp phần đưa vốn hóa của POP MART chạm mốc 44 tỷ đôla vào tháng 6 cùng năm. Tuy nhiên, điều khiến Labubu trở thành hiện tượng không chỉ nằm ở thiết kế đáng yêu hay những phiên bản sưu tầm độc đáo, mà còn ở cảm giác "phải sở hữu bằng được".

Labubu từng là món đồ chơi gây sốt toàn cầu khiến Gen Z thi nhau "đu trend" săn lùng.

Mỗi chiếc blind box (hộp mù) chứa Labubu đều là một ẩn số. Người mua sẽ không biết mình nhận được nhân vật nào cho đến khi mở hộp. Chính sự hồi hộp ấy biến việc mua đồ chơi thành một cuộc "đi săn" đầy kích thích. Không ít Gen Z sẵn sàng xếp hàng nhiều giờ tại các trung tâm thương mại hay liên tục mua thêm hộp mới chỉ để tăng cơ hội "trúng" phiên bản hiếm. Thảo Vy (20 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: "Lúc Labubu hot mình cũng mê lắm. Hôm nào có đợt mở bán là cứ ngồi canh mua cho bằng được, vui nhất là lúc unbox từng hộp chỉ ước mình trúng được bản hiếm để khoe với bạn bè".

Hình ảnh nhiều bạn trẻ xếp hàng từ sáng sớm để "săn" Labubu từng gây xôn xao cõi mạng. Ảnh minh họa: Hoàng Tuấn

Mạng xã hội càng khiến cơn sốt ấy bùng nổ mạnh mẽ hơn. Khi hàng loạt ngôi sao như Lisa (BLACKPINK), Rihanna hay David Beckham xuất hiện cùng Labubu, món đồ chơi này nhanh chóng trở thành biểu tượng của việc bắt kịp xu hướng. Với nhiều bạn trẻ, sở hữu một chú Labubu chính là cách khẳng định mình "không đứng ngoài cuộc chơi".

Khi "đồ hiếm" không còn hiếm

Chứng kiến sự “cháy” hàng của Labubu, POP MART quyết định tăng mạnh sản lượng để đáp ứng nhu cầu khổng lồ của thị trường. Chỉ trong vòng một năm, sản lượng Labubu đã tăng từ 300.000 lên 30 triệu sản phẩm mỗi tháng. Thế nhưng, chính quyết định này lại vô tình khiến cho sức hút của những chú “quái vật răng khểnh" giảm dần.

Labubu được trưng bày tại triển lãm kỷ niệm 10 năm “Monsters by Monsters: Now and Then” của Pop Mart Thượng Hải. Ảnh: BB/ Vietnam Finance.

Thực tế, việc sở hữu một món đồ mà "không phải ai cũng có" chính là cảm giác mà Gen Z tìm kiếm. Nhưng giờ đây khi bước ra đường và thấy từ học sinh, dân văn phòng đến các cô chú trung niên đều treo Labubu trên túi xách, món đồ này dần đánh mất đi sự độc bản và khan hiếm vốn là điều khiến nó trở nên đặc biệt.

Hệ quả là số lượng người mua giảm dần. Những hội nhóm từng sôi động với các bài đăng "săn Labubu", "trade bản hiếm" giờ ngập tràn những dòng trạng thái như "pass lỗ", "xả nhanh", "bán rẻ hơn giá mua". Người muốn bán ngày một nhiều, trong khi người sẵn sàng xuống tiền lại ngày càng ít.

Labubu hạ nhiệt cũng là lúc Gen Z thi nhau pass hàng để mong lấy lại vốn.

Không ít bạn trẻ từng gom tiền để mua vài hộp blind box với hy vọng giá tăng sẽ bán để "chốt lời". Nhưng khi cơn sốt hạ nhiệt, kế hoạch "đầu tư" nhanh chóng vỡ mộng. Việc tìm người mua lại lúc này còn khó hơn cả lúc săn hàng. Kết quả là tiền thì đã chi, còn những chú Labubu đành nằm lại trên kệ như một món quà lưu niệm của mùa đu trend.

Minh Thư (22 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Hồi Labubu còn hot mình mua liên tục vì cứ sợ lỡ đợt này thì sau giá sẽ còn cao hơn. Có vài bé mình còn mua lại từ reseller với giá gấp đôi giá gốc. Nhưng giờ mình pass bớt vì để trên kệ cũng không ngắm tới nữa. Đăng bài mấy ngày mới có người hỏi, mà toàn trả giá thấp hơn nhiều so với lúc mình mua".

Đu trend nhưng cũng phải tỉnh táo

Labubu không phải là trào lưu đầu tiên và chắc chắn cũng không phải là trào lưu cuối cùng mà Gen Z đổ xô "đu trend". Trước đó, giới trẻ từng chứng kiến những cơn sốt như fidget spinner, NFT hay hàng loạt món phụ kiện "hot trend" khác. Điểm chung của chúng là bùng nổ rất nhanh nhờ mạng xã hội, rồi cũng nhanh chóng hạ nhiệt khi sự chú ý của đám đông chuyển sang một xu hướng mới.

Trong mỗi cơn sốt ấy, không ít người trẻ sẵn sàng chi tiêu vượt quá khả năng tài chính chỉ vì sợ mình bị tụt lại phía sau. Các chuyên gia gọi đây là hiệu ứng FOMO (Fear of Missing Out) - nỗi sợ bị bỏ lỡ.

Labubu cũng như mọi trend khác đều đến và đi như một cơn gió.

Thực tế, việc mua một món đồ mình yêu thích chưa bao giờ là điều đáng chê trách. Một chú Labubu vẫn có giá trị nếu nó thực sự mang lại niềm vui hoặc trở thành một món đồ sưu tầm đúng với sở thích của chủ nhân. Nhưng nếu quyết định mua đến từ áp lực phải theo kịp đám đông hoặc kỳ vọng kiếm lời từ một cơn sốt ngắn hạn thì điều đó lại là cuộc chơi đầy may rủi.

Có lẽ trước mỗi xu hướng mới, người trẻ nên dành vài phút để tự hỏi: "Mình thật sự thích món đồ này, hay chỉ thích cảm giác được bắt kịp xu hướng?" Bởi sau tất cả, xu hướng nào rồi cũng sẽ qua đi. Điều ở lại không phải là món đồ từng "gây sốt", mà là những lựa chọn đủ tỉnh táo để khiến chúng ta không phải tiếc nuối.