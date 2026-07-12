Lần đầu tham gia Running Man Vietnam, Võ Điền Gia Huy "ám ảnh" vì Trấn Thành

HHTO - Tại buổi xem chung tập đặc biệt Running Man Vietnam 2026 diễn ra tại rạp, dàn cast Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Quang Trung, Quang Tuấn, Anh Tú Atus, Quân A.P cùng người dẫn chuyện Lê Nhân đã hội ngộ, giao lưu cùng rất đông người hâm mộ.

Hai khách mời của tập đặc biệt là Khả Như và Võ Điền Gia Huy cũng góp mặt, mang đến bầu không khí sôi động và nhiều tiếng cười. Đây là một trong những hoạt động mở màn cho mùa mới, trước khi chương trình chính thức phát sóng tập đầu tiên vào ngày 24/7.

Chia sẻ tại sự kiện, Võ Điền Gia Huy cho biết: "Mình biết Running Man Vietnam là chương trình cần rất nhiều thể lực, nhưng mình không nghĩ đi quay lại cực đến như vậy. Trước đó, mình cũng nghe nhiều về sự tấn công của anh Trấn Thành, nhưng đến khi tham gia mới thật sự bị ám ảnh. Mỗi lần thấy anh Thành tới là tim mình đập rất nhanh, thở không nổi, cảm giác như một chiếc xe container tông tới vậy. Sau khi trải nghiệm, mình càng thấy nể sự nhiệt huyết của các anh chị trong dàn cast chính, mọi người lúc nào cũng chơi hết mình".

Clip Võ Điền Gia Huy chia sẻ về lần đầu tham gia Running Man Vietnam.

Không khí tại rạp diễn ra sôi động với sự tham gia của đông đảo người hâm mộ có mặt từ sớm. Mỗi lần các thành viên xuất hiện đều nhận được những tràng hò reo và cổ vũ không ngớt. Các nghệ sĩ đều không giấu được sự háo hức khi lần đầu cùng khán giả thưởng thức tập đặc biệt sau thời gian ghi hình.

Quân A.P chia sẻ anh vừa hồi hộp vừa nóng lòng được giới thiệu mùa mới đến khán giả. Trong khi đó, Liên Bỉnh Phát hài hước tiết lộ lịch trình ghi hình "bất chấp khả năng ăn biên bản", đồng thời cho biết việc xem tập đặc biệt trên màn ảnh rộng càng khiến anh nôn nóng được tiếp tục bước vào những chặng đua tiếp theo. "Mới chỉ đi được một nửa hành trình Running Man Vietnam 2026 thôi" - nam diễn viên chia sẻ.

Anh Tú Atus - Quán quân Running Man Vietnam mùa 3 cũng sẽ trở lại.

Có thời lượng 125 phút, tập đặc biệt được xây dựng như một bộ phim phiêu lưu - giả tưởng, kể về cuộc chiến của 10 Thần Thú nhằm giành lấy ngôi vị Chúa Tể Thời Gian để thiết lập lại trật tự thế giới. Các nhân vật phải vượt qua nhiều thử thách để khôi phục siêu năng lực, thể hiện bản lĩnh cả về thể chất lẫn tinh thần trước khi bước vào cuộc đua xé bảng tên để tìm ra người chiến thắng cuối cùng.

Trong tập đặc biệt, mỗi thành viên đều có "đất diễn" riêng. Trấn Thành tiếp tục giữ tinh thần thi đấu quyết liệt, Lan Ngọc phát huy sự mưu lược, Liên Bỉnh Phát vẫn là đối thủ đáng gờm ở các thử thách thể lực. Trong khi đó, Anh Tú Atus và Quang Trung tạo nhiều màn tung hứng hài hước, Captain Boy mang đến nguồn năng lượng trẻ trung, còn hai khách mời Khả Như và Võ Điền Gia Huy nhanh chóng hòa nhập với Gia tộc R. Quân A.P cũng cho thấy sự trưởng thành khi không còn là "Út khờ" như mùa trước.