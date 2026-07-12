Vì sao Haaland bị thay ra khi ĐT Na Uy đang rất cần bàn thắng trước ĐT Anh?

HHTO - Erling Haaland bị thay ra giữa lúc ĐT Na Uy đang cần bàn gỡ trước ĐT Anh ở trận Tứ kết World Cup 2026 khiến nhiều khán giả bất ngờ, thậm chí chỉ trích huấn luyện viên. Vậy vì lý do gì mà HLV quyết định rút Haaland khỏi sân?

Tóm tắt nhanh: · Haaland bị thay ra khi ĐT Na Uy đang bị ĐT Anh dẫn 2-1. · HLV Solbakken của ĐT Na Uy cho biết Haaland đã cạn kiệt thể lực sau thời gian thi đấu với cường độ cao. · ĐT Na Uy không ghi được bàn gỡ hòa và phải rời World Cup 2026.

Haaland bị thay ra khi ĐT Na Uy đang bị dẫn trước

Việc Erling Haaland phải rời sân trong hiệp phụ trận Tứ kết World Cup 2026 giữa ĐT Na Uy và ĐT Anh khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ và cả… bực bội. Thời điểm đó, ĐT Na Uy đang bị dẫn 1-2 và rất cần một bàn thắng để kéo trận đấu trở lại thế cân bằng.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng đây là quyết định khó hiểu của HLV, bởi Haaland là chân sút số một của ĐT Na Uy.

Đây là video Jude Bellingham nâng tỉ số lên 2-1 cho ĐT Anh:

HLV Solbakken nói Haaland không còn đủ thể lực

Tuy nhiên, theo AP, HLV Ståle Solbakken khẳng định Haaland được thay ra đơn giản vì vấn đề thể lực. Ông thậm chí cho rằng lẽ ra Haaland nên được thay sớm hơn.

HLV Solbakken nói: "Việc thay cậu ấy ra không phải là một quyết định khó khăn. Cậu ấy đã kiệt sức rồi. Có lẽ tôi nên thay cậu ấy ra sớm hơn 10 phút... Cậu ấy cũng bị đau chân ở hiệp hai, lại mệt nữa. Cậu ấy đã làm tất cả những gì có thể rồi".

Haaland bị thay ra ở hiệp phụ trận Tứ kết World Cup 2026 giữa ĐT Anh và ĐT Na Uy. Ảnh: Chris Carlson/ AP Photo.

Quyết định vẫn gây nhiều tranh luận

Dù có lời giải thích từ HLV, nhiều người hâm mộ vẫn không hài lòng với quyết định thay Haaland ra bởi anh là niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của ĐT Na Uy. Cầu thủ 25 tuổi đã ghi tới 7 bàn cho ĐT Na Uy tại World Cup 2026.

Còn sau khi Haaland rời sân, ĐT Na Uy không thể ghi thêm bàn và chấp nhận thất bại 1-2, dừng bước ở giải đấu.

Haaland và Kane sau trận Tứ kết ở World Cup 2026. Ảnh: Rebecca Blackwell/ AP Photo.

Dù sao, nếu Haaland vẫn duy trì phong độ hoặc thậm chí còn trở nên xuất sắc hơn, thì hẳn khán giả sẽ không ngạc nhiên nếu ĐT Na Uy có thể đi sâu ở World Cup 2030.