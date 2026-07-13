Vì sao không nên cưới hỏi, ăn mừng hoặc cho vay mượn trong tháng 6 âm lịch?

HHTO - Ngày 14/7 là bước sang tháng 6 âm lịch. Vì sao từ xưa đã có quan niệm không nên cưới hỏi, ăn mừng hay cho vay mượn tiền bạc trong tháng này? Có cơ sở thực tế nào không?

Tóm tắt nhanh: · Tháng 6 âm lịch theo quan niệm dân gian bị xem là thời điểm nên hạn chế việc cưới hỏi, tổ chức lễ ăn mừng hoặc cho vay mượn. · Quan niệm này chủ yếu xuất phát từ kinh nghiệm và điều kiện sinh hoạt trong xã hội ngày xưa. · Việc có “kiêng” hay không phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người và truyền thống của từng gia đình.

Ngày mai, 14/7, là mùng 1 tháng 6 âm lịch. Theo quan niệm dân gian ở một số nước phương Đông, bao gồm cả Việt Nam, Trung Quốc, trong tháng này không nên cưới hỏi, ăn mừng hoặc cho vay mượn. Nhiều gia đình trong xã hội hiện đại cũng vẫn nhắc nhau về những niềm tin này.

Vì sao có quan niệm tháng 6 âm lịch không phù hợp để cưới hỏi, ăn mừng, cho vay mượn?

Theo một số trang về văn hóa dân gian ở Trung Quốc, tháng 6 âm lịch là thời điểm giữa năm âm lịch, được cho là gắn với sự "chưa hoàn thiện" hoặc "chưa trọn vẹn". Nó được coi là biểu tượng của sự không ổn định, như một thứ bị cắt làm đôi.

Chính vì vậy, việc kết hôn vào tháng 6 âm lịch được coi là không tốt, vì dường như ngụ ý cuộc hôn nhân có thể không kéo dài trọn đời. Ở Trung Quốc, nhiều người lớn tuổi vẫn nói: "Giống như năm bị chia đôi, cặp đôi cũng có thể như vậy".

Theo quan niệm dân gian thì không nên cưới vào tháng 6 âm lịch. Ảnh minh họa: SCMP.

Ngoài ra, tháng 6 âm lịch gần tháng 7 âm lịch, vốn được gọi là “tháng cô hồn”, nên người xưa cho rằng nên tránh việc kết hôn và các tiệc ăn mừng, lễ kỷ niệm lớn để tránh làm nhiễu loạn năng lượng Âm, có thể ảnh hưởng đến hòa khí giữa con người.

Cũng vì lý do “không hoàn thiện” mà tháng 6 âm lịch cũng bị coi là không phù hợp để cho vay mượn, vì người xưa cho rằng dễ dẫn đến xích mích.

Có lý do thực tế nào không?

Ngày xưa, với người làm nông, tháng 6 âm lịch là thời điểm bận rộn với việc trồng trọt và thu hoạch. Không những vậy, tháng này cũng thường rơi vào thời điểm nóng bức, dễ có dông gió của mùa Hè.

Vì vậy, việc kết hôn hoặc tổ chức lễ ăn mừng trong thời gian này bị coi là không thuận tiện cho cả người tổ chức lẫn những người đi dự, đặc biệt là khi ngày xưa không có phương tiện đi lại hiện đại như ngày nay.

Còn việc cho vay mượn cũng là không phù hợp khi con người đang bận rộn với các công việc mùa vụ.

Tức là, những việc như kết hôn, tổ chức ăn mừng, kỷ niệm trong tháng 6 âm lịch bị xem là xung đột với chu kỳ tự nhiên, theo quan niệm từ xưa.

Tháng 6 âm lịch thường trùng với thời điểm người làm nông bận rộn. Ảnh minh họa: Xinhua News Agency/ Getty Images.

Nhìn chung, theo quan niệm dân gian thì tháng 6 âm lịch là thời điểm nên giữ sự ổn định, hạn chế các lễ mừng hoặc các quyết định lớn liên quan đến tài sản.

Có nên “kiêng” theo những quan niệm này?

Thực ra, việc có “kiêng” hay không phụ thuộc vào quan điểm của mỗi người và truyền thống của từng gia đình. Những quan niệm trên là dựa trên kinh nghiệm dân gian chứ không phải cơ sở khoa học.

Việc tổ chức các buổi tiệc, lễ mừng vào tháng 6 âm lịch từ xưa được xem là không thuận tiện. Ảnh minh họa: Xinhua.

Và mặc dù không có bằng chứng khoa học về những điều "kiêng" của tháng 6 âm lịch như trên, nhưng vẫn có những gia đình giữ niềm tin theo dân gian, chủ yếu để yên tâm hơn.

Còn nếu không theo những quan niệm này, thì với mỗi công việc lớn, điều quan trọng vẫn là chuẩn bị kỹ lưỡng và cân nhắc điều kiện thực tế, như vậy thường sẽ có kết quả tốt hơn.