Tạm biệt "Hoàng tử Yan", Park Seo Joon trở lại điển trai trong "Gyeongseong Creature"

HHT - Nếu tạo hình Hoàng tử Yan trong "The Marvels" của Park Seo Joon khiến khán giả bật cười vì dìm nhan sắc anh thê thảm, thì với "Gyeongseong Creature", Park Seo Joon sẽ trở lại với dáng vẻ nam thần, trở thành doanh nhân giàu có và hấp dẫn.

Sau sự xuất hiện chớp nhoáng trên màn ảnh rộng với The Marvels, Park Seo Joon sắp tái xuất màn ảnh nhỏ với tựa phim Gyeongseong Creature (tựa Việt: Sinh vật Gyeongseong). Nam diễn viên vào vai Jang Tae Sang, là cổ đông của tiệm cầm đồ Geumwokdang. Tae Sang là người giàu có bậc nhất Gyeongseong, khả năng ứng biến xuất sắc, hấp dẫn, nhìn nhận sự việc sâu sắc và nhân văn. Anh cũng là người cung cấp thông tin số một Gyeongseong.

Sánh đôi cùng Park Seo Joon là Han So Hee. Cô vào vai Yoon Chae Ok, người chuyên tìm kiếm người mất tích. Cô trải qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, học nhiều kỹ năng sinh tồn cực đỉnh. Để tìm mẹ của mình, Yoon Chae Ok tới Gyeongseong, cô gặp Tae Sung khi cả hai cùng theo đuổi hàng loạt các vụ mất tích bí ẩn và phát hiện thực thể được sinh ra từ tham vọng.

Thông qua một số hình ảnh và trailer nhá hàng cho bộ phim, Gyeongseong Creature hứa hẹn sẽ trở thành bom tấn kinh dị tạo nên hiệu ứng bùng nổ. Han So Hee tiếp tục cho khán giả thấy độ lăn xả của mình trong các cảnh hành động, chiến đấu.

Với Park Seo Joon, sau "cú sốc visual" từ The Marvels, người xem đã nhẹ lòng khi phong độ nhan sắc của anh đã trở lại với Gyeongseong Creature, nam tính, lịch lãm và cực đẹp đôi bên cạnh Han So Hee

Gyeongseong Creature đã ấn định lịch phát sóng phần 1 vào 22/12 năm nay trên Netflix. Phần 2 của phim sẽ lên sóng vào 5/1/2024.