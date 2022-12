Tâm tư đại biểu dự Đại hội 12: Sẵn sàng cống hiến hết mình vì bình yên của thành phố

HHT - Là một thành viên trong đoàn đại biểu TP. Hồ Chí Minh tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại úy Đặng Văn Thắng đã sẵn sàng để góp hết sức mình cho một kỳ Đại hội thành công tốt đẹp.

Trong số các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, Đại úy Đặng Văn Thắng (Ủy viên Ban thường vụ Thành Đoàn TP.HCM, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP.HCM) là một trong những gương mặt có thành tích nổi bật. Không chỉ ghi dấu bằng thái độ lăn xả, hết mình vì công việc, anh Thắng còn khiến nhiều người khâm phục trước bề dày thành tích từ khi còn là sinh viên.

Một vài thành tích đáng tự hào của Đại úy Đặng Văn Thắng: - Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2022 - Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ - Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an - Bằng khen của BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ về kỳ Đại hội đầu tiên được tham gia với vai trò đại biểu, Đại úy Đặng Văn Thắng bộc bạch: "Là đại biểu của lực lượng vũ trang thuộc Đoàn đại biểu của TP.HCM dự đại hội Đoàn toàn quốc, tôi hết sức phấn khởi và vinh dự khi được tham dự ngày hội lớn này! Đây là cơ hội để bản thân có thể góp một phần nhỏ truyền đạt những tâm tư tình cảm, kỳ vọng của tuổi trẻ lực lượng Công an Thành phố đến đại hội, lĩnh hội những chỉ đạo, những định hướng trong công tác Đoàn phong trào thanh niên, để cụ thể hoá thực hiện các công trình phần việc thanh niên của Tuổi trẻ Công an Thành phố vì bình yên cuộc sống vì hạnh phúc của nhân dân."

Gắn bó với Đoàn đã lâu, anh Thắng luôn tâm huyết với việc triển khai thực hiện các công trình thanh niên có tính bền vững, đồng thời thu hút sự tham gia đông đảo của các Đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố.

Sau kỳ Đại hội, với những chủ trương, đường lối mới, Đại úy Đặng Văn Thắng hi vọng bản thân có thể góp một phần sức lực trong việc phát triển và nâng tầm các đội hình tuyên truyền pháp luật của tuổi trẻ công an thành phố. "Trong tương lai, Tuổi trẻ Công an thành phố sẽ tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xâm hại trẻ em, tập huấn các kỹ năng phòng vệ cho thiếu nhi và cho những người làm nghề 'xe ôm công nghệ'..."

Trước đó, một trong những công trình mà anh Thắng tâm đắc nhất chính là "Tuổi trẻ Công an TP Hồ Chí Minh xung kích tham gia phòng, chống tội phạm liên quan 'tín dụng đen' trên địa bàn Thành phố". Là một trong những thành viên nòng cốt của công trình, bản thân anh Thắng cũng không ngại lăn xả, trực tiếp phối hợp với các phòng ban có liên quan để xây dựng cẩm nang về các loại tội phạm "tín dụng đen", lừa đảo qua mạng viễn thông, mạng xã hội... giúp người dân nâng cao cảnh giác. Công trình sau đó được Thành đoàn công nhận là Công trình tiêu biểu cấp thành phố năm 2019.