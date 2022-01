Taylor Swift đáp trả "chất như nước cất" khi bị "cà khịa" không biết viết nhạc

HHT - Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Los Angeles Times, Damon Albarn - giọng ca chính của nhóm nhạc Blur cho rằng Taylor Swift không có khả năng sáng tác nhạc. Nữ ca sĩ ngay sau đó đã đáp trả mạnh mẽ, thể hiện sự thất vọng của mình khi bị đánh giá thấp danh xưng nhạc sĩ (songwriter) đã gây dựng bấy lâu nay.

Taylor Swift mới đây lại tiếp tục bị vướng vào những ồn ào không đáng có khi Damon Albarn, giọng ca chính của ban nhạc Blur, phủ nhận khả năng sáng tác của cô. Damon quả quyết rằng nữ ca sĩ không tự viết nên các bài hát của mình.

Khi được thông tin thêm rằng Taylor Swift là đồng tác giả các ca khúc của mình thì Damon nói thêm: "Điều đó cũng không được tính. Tôi biết rõ đồng sáng tác là gì. Đồng sáng tác khác xa với sáng tác. Tôi không có thành kiến với bất kỳ ai, tôi chỉ muốn nói rằng chúng có sự khác biệt cực kỳ lớn".

Không lâu sau đó, nữ ca sĩ sinh năm 1989 đã đáp trả lại bình luận này trên Twitter: "Tôi đã từng là một fan cứng của anh cho đến khi tôi đọc được những dòng này. Quan điểm của anh hoàn toàn sai lệnh và thật quá đáng. Anh có thể không thích âm nhạc của tôi nhưng việc phủ nhận việc sáng tác của tôi thì quá là vô lý".

Taylor thậm chí còn mỉa mai thêm: "Nhân tiện nếu anh thắc mắc thì tôi tự mình viết lên những dòng cảm nghĩ này đấy". Không lâu sau đó, Damon đã lên tiếng xin lỗi cô nàng. Chính chủ cho rằng nhận định của mình được đưa lên để "giật tít câu view" và mong rằng Taylor sẽ hiểu cho mình. Nữ nghệ sĩ All Too Well hiện tại vẫn chưa giải thích gì thêm.

Ngoài các Swifties (tên fandom của Taylor) thì bạn bè và các đồng nghiệp từng làm việc chung với Taylor đều đứng ra bên vực cô nàng. Trong đó, phải kể đến người cộng tác lâu năm Jack Antonoff, producer đã đồng hành cùng giọng ca Enchanted từ album 1989 (năm 2014) cho đến gần đây nhất là Red Taylor's Version (năm 2021).

Producer tài ba Aaron Dessner, một trong những "cha đẻ" của folklore và evermore, cũng lên tiếng bảo vệ Taylor. Hiện tại Taylor đang lọt top thịnh hành trên Twitter do nhiều nghệ sĩ khác lên tiếng ủng hộ cô.

"Songwriting" hay khả năng sáng tác, viết lời và viết nhạc là một trong những danh hiệu mà Taylor Swift vô cùng tâm đắc. Cô luôn mong muốn khán giả biết đến mình với tư cách là một nhà soạn nhạc. Chính vì vậy, khi có những luồng ý kiến trái chiều nghi ngờ về khả năng sáng tác của mình thì nữ nghệ sĩ sinh năm 1989 đều thẳn thắng đáp trả.

Lý do khiến cô nàng "nóng mặt" là vì chuyện tương tự đã từng xảy ra trong quá khứ. Vào năm 2009, khi Taylor nhận được kèn vàng Grammys "Album của năm" cho album Fearless, dư luận đã nghi ngờ về khả năng sáng tác nhạc của cô. Cuối năm đó, Taylor phát hành album Speak Now với sự chấp bút duy nhất của cô. Speak Now được khen là một trong những album tự viết thành công nhất thập kỷ 2010. Trong bài phát biểu nhận giải "Nghệ sĩ của thập kỷ" được trao bởi Billboard (tháng 12/2019) và bộ phim tài liệu Miss Americana, Taylor đã khẳng định: "Nếu không nhờ vào khả năng sáng tác thì tôi không thể có được chỗ đứng như bây giờ".