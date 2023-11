"Taylor Swift: The Eras Tour" đạt 14 tỷ doanh thu tại Việt Nam, xác lập nhiều kỷ lục

HHT - Bộ phim tài liệu về chuyến lưu diễn "The Eras Tour" của Taylor Swift đang “làm mưa làm gió” tại thị trường Việt Nam. Sang đến tuần công chiếu thứ hai, tác phẩm tiếp tục được các khán giả đón nhận và xác lập nhiều kỷ lục về doanh thu.

Bộ phim tài liệu Taylor Swift: The Eras Tour được khởi chiếu tại các rạp chiếu ở Việt Nam từ ngày 3/11. Tác phẩm nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả và các suất chiếu luôn rơi vào tình trạng quá tải ở định dạng IMAX.

Nhờ sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả, Taylor Swift: The Eras Tour đã đạt doanh thu 14,6 tỷ đồng (tính đến ngày 12/11). Bộ phim tài liệu của Taylor Swift trở thành phim tài liệu ca nhạc đạt doanh thu lớn nhất lịch sử phòng vé Việt Nam, vượt qua Sky Tour Movie (10 tỉ đồng) của Sơn Tùng M-TP và Tri Âm The Movie: Người nắm giữ thời gian (12,3 tỉ đồng) của ca sĩ Mỹ Tâm.

Dù vẫn còn sớm nhưng những suất chiếu cuối cùng của Taylor Swift: The Eras Tour đang được lấp đầy một cách nhanh chóng, tiêu biểu là các rạp phim có định dạng IMAX. Điều này được cho rằng do bộ phim The Marvels được công chiếu vào ngày 9/11 sẽ chiếm lấy nhiều rạp phim đặc biệt khiến cho các suất chiếu Taylor Swift: The Eras Tour ở các định dạng nâng cao sẽ bị hạn chế.

Nhiều người đã xem Taylor Swift: The Eras Tour chia sẻ rằng: “Đây không phải là một buổi chiếu phim mà là một buổi hòa nhạc thật sự. Chúng tôi được trải nghiệm cùng nhau ca hát và nhún nhảy với các bài hát của Taylor Swift”.

Taylor Swift: The Eras Tour là bộ phim ghi lại chuyến lưu diễn cùng tên của nữ ca sĩ. Bộ phim đã phá vỡ nhiều kỷ lục trên thị trường quốc tế và trở thành cơn sốt phòng vé tại Việt Nam.