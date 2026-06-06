"Đã cái nư" với phim có nữ chính “bá đạo”: Một mình cô dâu hạ “đo ván” nhà chồng

HHTO - Dưới đây là một số tựa phim kinh dị kết hợp hành động hấp dẫn, với điểm chung là có một nữ chính cực kỳ “bá đạo”. Với bản lĩnh và lòng dũng cảm, dù chỉ có một thân một mình, cô ấy vẫn có thể hạ gục từ một đến nhiều kẻ phản diện nham hiểm và độc ác.

Tóm tắt nhanh:

- Đây là những phim thuộc thể loại kinh dị kết hợp hành động, khi công chiếu đã nhận được nhiều lời khen.

- Phim có điểm chung là đều có một nữ nhân vật chính trở thành đối tượng bị một nhóm truy đuổi. Với bản lĩnh và lòng dũng cảm, nữ chính này lại "quay xe" truy đuổi ngược lại những kẻ thủ ác.

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You’re Next (2011)

Không phải là phim kinh phí lớn, không sở hữu diễn viên ngôi sao hay có tên tuổi, nhưng khi ra mắt You’re Next vẫn đủ sức gây tiếng vang. Thậm chí, nó còn ghi danh mình vào danh sách những phim tiêu biểu trong dòng phim kinh dị có một nữ chính “bá đạo” một chọi nhiều người mà vẫn "sống khỏe".

You’re Next lấy bối cảnh một buổi họp mặt của gia đình Davison. Nữ chính Erin (Sharni Vinson) cùng người yêu - là một trong những người con trai của gia đình này - tham gia buổi họp mặt. Sự kiện lẽ ra phải ấm cúng, vui vẻ lại hoá thành một thảm kịch khi có một nhóm sát nhân đột nhập vào nhà, sát hại lần lượt từng thành viên trong nhà theo cách vô cùng tàn độc.

Điều mà nhóm sát nhân không ngờ đến là bọn chúng đã chọn nhầm đối tượng để “kiếm chuyện”. Erin - với những kỹ năng sinh tồn được học từ trước - đã dũng cảm đối đầu với những kẻ sát nhân. Cô đặt bẫy, chống trả, thậm chí đáp lại bọn chúng "ngang giá" với những gì bọn chúng đã gây ra.

Bên cạnh một nữ chính bản lĩnh, You’re Next còn hấp dẫn bởi yếu tố giải trí cao, những tình huống vừa gây căng thẳng vừa được thoả mãn, cú twist cũng bất ngờ và phần nào đó khiến người ta lạnh gáy.

Ready Or Not (2019)

Khi ra mắt lần đầu vào năm 2019, Ready Or Not đã gây ấn tượng mạnh, được bàn tán sôi nổi, rất được yêu thích. Phim hài đen pha chất kinh dị này nhận được nhiều lời khen nhờ vào sự hóm hỉnh, tính tàn bạo và yếu tố giải trí đầy lôi cuốn.

Câu chuyện của Ready Or Not theo chân Grace (Samara Weaving) cưới chồng. Có thể nói cô một bước lên mây khi vốn là một cô gái nghèo khó lại cưới được một anh chàng bảnh trai, xuất thân từ gia tộc Le Domas giàu có.

Tuy nhiên, nhà chồng Grace có một truyền thống đặc biệt, đó là bất kỳ thành viên mới nào cũng phải rút một lá bài từ một bộ bài, tham gia một trò chơi được viết trên lá bài đó, thì mới chính thức được công nhận là một phần của gia tộc Le Domas. Do đó, Grace phải dành đêm tân hôn để chơi trò chơi với cả gia đình nhà chồng.

Điểm kịch tính là Grace đã rút phải lá bài được cho là “đen đủi” nhất - “Hide and Seek” (Trốn tìm). Thế là trong đêm tân hôn, cô dâu trở thành “con mồi”, nhà chồng trở thành “thợ săn”, người trốn, kẻ đuổi. Nếu bị tìm thấy, Grace sẽ bị đem đi hiến tế (theo đúng nghĩa đen). Để chiến thắng, cô phải tìm cách giữ mình toàn mạng trước khi bình minh ló dạng.

Khoảnh khắc cô dâu mới “bùng cháy” và “quay xe” phản đòn gia đình nhà chồng trong Ready Or Not luôn được nhiều mọt phim giơ dấu Like nhiệt tình. Cú twist gần cuối phim phơi bày sự đen tối của lòng người, sự bạc bẽo của tình yêu, kết hợp với tình huống “lật kèo” có phần hài hước mang đến nhiều bất ngờ “ồ quao”. Kết phim với cảnh cô dâu ngồi trước bậc thềm nhà chồng đang bốc cháy, trong chiếc váy cưới giờ nhuốm màu đỏ thẫm, đã trở thành một trong những kết phim ấn tượng nhất trên màn ảnh.

Ready Or Not thường được nhắc đến như câu chuyện về “đêm tân hôn tồi tệ nhất lịch sử điện ảnh” một cách đầy hài hước. Nhưng bên cạnh đó, phim cũng lồng ghép những thông điệp về vấn nạn phân biệt giai cấp khéo léo, đầy châm biếm.

Tháng Tư năm nay, Ready Or Not 2: Here I Come đưa Grace trở lại trò chơi trốn tìm đẫm máu với những người chơi mới. Tuy đã đánh mất yếu tố bất ngờ so với phần đầu, nhưng phần 2 vẫn đủ làm hài lòng những khán giả yêu thích câu chuyện cô-dâu-xui-xẻo-nhưng-sống-sót này. Điểm khác biệt là trong phần 2, Grace có thêm sự trợ giúp từ cô em gái đã nhiều năm xa cách.

The Hunt (2020)

Mở đầu câu chuyện, The Hunt thả một đống người xa lạ giữa một bãi đất trống, rồi có một thế lực giấu mặt bắt đầu săn đuổi họ. Dần dần, khi không gian "bãi săn" được mở rộng hơn, với nhiều nạn nhân mất mạng hơn, khán giả mới có thể hình dung được đây là một trò chơi săn người tàn bạo được dựng lên bởi một đám người thuộc giới tinh hoa.

Một trong những điều thú vị của The Hunt là phim không tập trung vào nữ chính Crystal (Betty Gilpin) ngay từ đầu. Thực tế, ban đầu ống kính chỉ lia qua cô, khiến một số khán giả bị “đánh lừa” cô chỉ là một nhân vật phụ làm nền sẽ sớm “nhận cơm hộp”. Do đó, khi các nhân vật khác đã lần lượt ngã xuống, Crystal mới hiện lên hết sức ấn tượng, bởi cô vẫn vững vàng và sống sót.

Crystal là một cựu binh đầy bản lĩnh. Cô đối mặt với tình huống nguy hiểm vô cùng bình tĩnh, quan sát sắc bén, đưa ra những quyết định tỉnh táo và dứt khoát. Mặc dù bị đưa vào tình huống hiểm nghèo nhưng cô kiên quyết từ chối chấp nhận thân phận nạn nhân.

Từ bị động, Crystal “lật kèo” chuyển sang thế chủ động. Từ vị thế con mồi, cô chuyển thành thợ săn săn lại những kẻ đang săn mình. Cô phản công đầy dứt khoát, ngạo nghễ, trở thành một trong những nhân vật nữ “ngầu” nhất mà màn ảnh từng chứng kiến.

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