Teen 2K8 cùng “Chọn chuẩn trường - Đi chuẩn đường" trong mùa tuyển sinh 2026

Dù kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 đã kết thúc, rất nhiều teen 2K8 vẫn còn nhiều băn khoăn về chuyện chọn trường sao cho trúng với năng lực và đam mê của chính mình.

Năm 2026, kỳ thi tuyển sinh đại học chứng kiến sức ép cạnh tranh kỷ lục với 1,2 triệu thí sinh tham gia xét tuyển, kèm theo hàng loạt biến động lớn về quy chế. Đứng trước “ma trận” thông tin, hệ thống giáo dục Hocmai đã tổ chức ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp trực tuyến năm 2026 với thông điệp "Chọn chuẩn trường, đi chuẩn đường".

Sự kiện tư vấn tuyển sinh trực tuyến thu hút nhiều bạn 2K8 tham gia.

Sự kiện gây ấn tượng mạnh với chuỗi phát sóng trực tiếp trong 3 ngày với hơn 30 tiếng tư vấn, quy tụ đại diện từ hơn 13 trường đại học cùng chuyên gia hướng nghiệp. Không chỉ cung cấp thông tin bề mặt, chương trình đã đóng vai trò dẫn đường, đi sâu giải mã những biến động của kỳ tuyển sinh Đại học năm nay.

PGS.TS Phan Thị Thu Hiền, Đại học Ngoại thương khuyến khích thí sinh mạnh dạn lựa chọn các ngành đào tạo mới, thay vì e ngại vì chưa có nhiều thông tin. Theo cô, việc mở ngành mới được nhà trường xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kỹ lưỡng nhu cầu nhân lực của thị trường trong 4-5 năm tới, không phải để thu hút thêm thí sinh. Đây cũng là những lĩnh vực được dự báo sẽ có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao, đáp ứng xu hướng chuyển đổi số và sự phát triển của thị trường lao động.

Đại diện các trường đại học trong buổi tư vấn trực tuyến.

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Chí Thành, Trưởng Khoa Sư phạm Trường Đại học Giáo dục (ĐHQGHN) nhấn mạnh, lựa chọn ngành học cũng chính là lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai: "Chọn ngành nhưng mà cũng chính là chọn nghề". Theo thầy, để có sự nghiệp bền vững, cần dựa trên ba yếu tố gồm "hiểu mình, hiểu nghề, hiểu việc", thay vì chỉ chạy theo những ngành học đang là xu hướng nhưng lại không phù hợp với năng lực của bản thân.

Chọn trường chọn ngành luôn là băn khoăn của teen 2K8.

"Nhận định công nghệ thông tin đang đến thời kỳ thoái trào là không chính xác", TS. Lê Đình Nam, Phó Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội nhấn mạnh tại chương trình. Theo thầy, lo ngại về sự bão hòa của ngành đã xuất hiện gần 20 năm qua, nhưng trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển mạnh mẽ, công nghệ thông tin đang hiện hữu trong mọi mặt của đời sống. Vì vậy, nhu cầu nhân lực của lĩnh vực này vẫn rất lớn, chỉ có tính chất và yêu cầu của công việc là không ngừng thay đổi.

Với những góc nhìn thực chiến và nhạy bén, sự kiện đã trở thành “kim chỉ nam” giúp cho thế hệ 2K8 tự tin hơn trước ngưỡng cửa chọn trường, chọn ngành. Sau khi tổ chức thành công tại điểm cầu Hà Nội vào ngày 20 và 21/6, chuỗi ngày hội sẽ tiếp tục kết nối thí sinh với các trường đại học top đầu khu vực phía Nam vào ngày 28/6 tới đây.